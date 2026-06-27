¿Está Jujuy entre las provincias con más riesgo sísmico del país?

Un mapa sobre la peligrosidad sísmica en Argentina volvió a poner el foco en las provincias con mayor riesgo ante un terremoto. Jujuy aparece entre las jurisdicciones con alta actividad sísmica debido a su ubicación sobre el margen occidental del país.

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Los recientes movimientos sísmicos registrados en distintas partes del mundo reavivaron el interés por conocer cuáles son las zonas con mayor riesgo de sufrir terremotos en Argentina. De acuerdo con el mapa de peligrosidad sísmica difundido por especialistas en geografía, el oeste del país concentra los niveles más elevados de actividad sísmica, y Jujuy se encuentra entre las provincias consideradas de alta peligrosidad.

La explicación radica en un proceso geológico permanente: la subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sudamericana. Ese movimiento genera una acumulación constante de energía que, cuando se libera, produce los sismos que periódicamente se registran en la región andina.

Jujuy, entre las provincias con mayor riesgo sísmico

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Según el mapa de peligrosidad sísmica, las provincias con mayor riesgo son:

San Juan. Mendoza. Salta. Jujuy.

Estas jurisdicciones se ubican sobre el oeste argentino, la zona donde la actividad tectónica es más intensa. Por ese motivo, las construcciones deben cumplir normas sismorresistentes y la preparación ante este tipo de fenómenos naturales forma parte de la planificación urbana.

Qué provincias tienen riesgo moderado

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El informe también identifica un grupo de provincias con riesgo sísmico moderado:

La Rioja. Catamarca. Tucumán. Córdoba. San Luis.

Si bien la probabilidad de registrar sismos de gran magnitud es menor que en las provincias cordilleranas, los especialistas remarcan la importancia de mantener medidas de prevención.

El INPRES registró 10 sismos en las últimas horas: la mayoría fueron en San Juan

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que durante las últimas horas se registraron 10 sismos en distintas provincias del país. La mayoría de los movimientos tuvo como epicentro San Juan, aunque también se detectaron temblores en Mendoza, Córdoba, La Rioja y Catamarca.

Según el reporte oficial, las magnitudes oscilaron entre 2.4 y 3.2, por lo que se trató de eventos de baja intensidad. El sismo más fuerte fue de 3.2 y ocurrió el jueves 26 de junio a las 21 en San Juan.

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Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas heridas como consecuencia de estos movimientos. El INPRES recuerda que Argentina registra actividad sísmica frecuente, especialmente en las provincias del oeste del país, debido a la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.

Las zonas con menor actividad sísmica

En gran parte del centro, noreste y sur del país, la peligrosidad sísmica disminuye considerablemente.

Las provincias catalogadas con riesgo bajo son:

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego.

Neuquén.

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Santa Cruz.

Formosa.

Chaco.

Santa Fe.

En tanto, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones aparecen dentro de las áreas de riesgo casi nulo.

¿Puede ocurrir un terremoto fuerte en Argentina?

Los especialistas explican que los terremotos forman parte de la dinámica natural del planeta y que no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un evento de gran magnitud.

Aunque Argentina presenta características geológicas diferentes a otros países de la región, la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana mantiene activa la actividad sísmica en el oeste del territorio nacional. Por ese motivo, conocer el nivel de riesgo de cada provincia, respetar las normas de construcción y contar con planes de emergencia son herramientas fundamentales para reducir el impacto de estos fenómenos naturales.

Importante: el mapa difundido tiene un fin informativo y representa niveles de peligrosidad sísmica por regiones. No implica que vaya a producirse un terremoto de gran magnitud en el corto plazo ni permite anticipar cuándo podría ocurrir un sismo.