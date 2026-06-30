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30 de junio de 2026 - 17:55
Jujuy.

Por el partido de Argentina, comercios de Jujuy atenderán en horario corrido

La mayoría de los locales abrirá de 9:00 a 18:30 el viernes 3 de julio, por el partido de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.

Comercios atenderan en horario especial este viernes por el partido de Argentina.

El próximo viernes 3 de julio, la mayoría de los comercios de Jujuy atenderá en horario corrido de 9:00 a 18:30, debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Cabo Verde por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy informó la modificación luego de realizar un relevamiento en los distintos corredores comerciales de la provincia.

Horario especial por el partido de Argentina

Según indicó la institución, la modalidad de atención busca facilitar que comerciantes, trabajadores y clientes puedan acompañar el encuentro deportivo, tan importante para cada argentino.

Empleados de comercio.

De esta manera, la mayoría de los establecimientos comerciales abrirá sus puertas desde las 9:00 y mantendrá la atención hasta las 18:30.

Recomiendan consultar en cada comercio

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy aclararon que el horario podrá variar según la modalidad adoptada por cada establecimiento. Por ese motivo, recomendaron al público consultar previamente el horario de atención de cada comercio antes de acercarse.

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