La Catedral de Jujuy celebrará el Día del Niño en Plaza Belgrano

La Catedral de Jujuy realizará este domingo 16 de agosto una celebración especial por el Día del Niño en la Glorieta de la Plaza Belgrano , en San Salvador de Jujuy. La actividad comenzará a las 16 horas y contará con distintas propuestas destinadas a los más chicos.

La jornada se desarrollará bajo el lema “Con la alegría de San Tarcisio: ‘Dejen que los niños vengan a mí’” y estará organizada por la Catedral de Jujuy junto a la Comisión Diocesana de Aspirantes.

Durante la tarde habrá juegos, payasos, sorpresas y distintas actividades recreativas para que los niños puedan disfrutar junto a sus familias. También se realizará una chocolateada y desde la organización indicaron que cada niño deberá llevar su propia taza para participar.

“Vení a disfrutar un día lleno de alegría, risas y mucha diversión” , invitaron desde la organización. La propuesta tendrá lugar desde las 16 horas en uno de los espacios centrales de la ciudad y estará especialmente dedicada a los niños en el marco de su celebración.

Transporte urbano gratis por el Día del Niño

El transporte urbano de pasajeros será gratuito para niños y niñas de hasta 13 años este domingo 16 de agosto en San Salvador de Jujuy, con motivo de la celebración del Día de la Niñez. La medida fue informada por la Municipalidad capitalina y estará vigente durante toda la jornada establecida.

La disposición fue tomada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de facilitar el traslado de las familias jujeñas durante una fecha especialmente dedicada a los más pequeños.

El beneficio estará disponible desde las 8:00 hasta las 22:00 horas y alcanzará al servicio de transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy. Durante esa franja horaria, los niños y niñas de hasta 13 años podrán utilizar el transporte urbano sin costo.