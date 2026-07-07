De Tartagal a El Cairo: la salteña que vivirá el Argentina-Egipto rodeada de hinchas egipcios

Mientras millones de argentinos se preparan para seguir el duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial , una salteña tendrá una perspectiva muy distinta: verá el partido desde El Cairo, rodeada de hinchas egipcios, con el río Nilo como paisaje y en medio de una cultura que, asegura, todavía la sigue sorprendiendo.

Selena Garzón, oriunda de Tartagal, vive desde hace casi un año en la capital egipcia junto a su pareja, Dominic, un terapeuta austríaco que aceptó una propuesta laboral en ese país. Lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndose en un cambio de vida: hace apenas cuatro meses nació allí su hijo Atón.

Licenciada en Comunicación y con trabajo remoto para una empresa ecuatoriana, Selena reconoce que nunca imaginó vivir una Copa del Mundo desde Egipto. "Estoy fascinada con la cultura. Hay muchísimo para descubrir y, después de un proceso de adaptación, hoy siento que entiendo mucho más cómo viven los egipcios" , contó.

El Mundial también le permitió descubrir una faceta desconocida de la sociedad egipcia. "Son muy apasionados con su selección. Cuando juega Egipto se escuchan los gritos desde todos los edificios. Cantan, festejan y ponen música árabe durante los entretiempos. Es un ambiente muy intenso" , relató.

Según explicó, Mohamed Salah es el gran ídolo nacional y, aunque no lo consideran una figura divina, despierta una enorme admiración.

Cuando Egipto ganó su último partido, las calles de El Cairo se llenaron de bocinazos, banderas y caravanas que recorrieron la ciudad junto al río Nilo.

Entre el fútbol y una cultura muy distinta

Uno de los aspectos que más la impactó fue cómo el fútbol convive con las costumbres religiosas. Cinco veces al día suena el llamado a la oración, conocido como Adhan. En ese momento, muchos musulmanes interrumpen cualquier actividad para rezar, incluso en plena calle. "Es impresionante verlo. De repente alguien despliega una alfombra en la vereda y comienza a rezar", explicó.

Entre las anécdotas de su nueva vida, Selena asegura que una de las cosas que más le cuesta todavía es cruzar la calle. "Hay zonas donde prácticamente no hay semáforos y el tránsito parece caótico. Por ahora prefiero moverme en taxi porque todavía no me acostumbro", contó entre risas.

También descubrió otra costumbre muy presente entre los egipcios: reunirse a fumar shisha, una tradicional pipa de agua que forma parte de la vida social y que suele acompañar las reuniones para ver fútbol.

"A Messi lo quieren muchísimo. Cuando Egipto no juega, Argentina es una selección muy querida. Eso sí, la pregunta que más escucho es: '¿Messi o Cristiano?'", contó la salteña. Para este partido todavía analizaban la posibilidad de verlo cerca de las pirámides de Guiza o reunirse con otros argentinos que viven en El Cairo para alentar a la Scaloneta.