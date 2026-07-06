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6 de julio de 2026 - 14:09
Mundial 2026.

Argentina-Egipto: cómo podrían organizarse las escuelas de Jujuy

Argentina vs Egipto comenzará a las 13 y no hay una resolución oficial aunque algunas escuelas ya comunicaron horarios especiales.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Mundial en las escuelas de Jujuy (Foto ilustrativa)

El Mundial en las escuelas de Jujuy (Foto ilustrativa)

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El horario del partido coincide con el cierre de actividades de numerosas instituciones del turno mañana y con el comienzo de la jornada vespertina. Por ese motivo, distintos establecimientos ya comenzaron a informar a las familias modalidades especiales para el retiro y el ingreso de los estudiantes.

El partido Argentina vs. Egipto comenzar&aacute; a las 13 y todav&iacute;a no hay una resoluci&oacute;n oficial. Algunas escuelas ya comunicaron horarios especiales.

El partido Argentina vs. Egipto comenzará a las 13 y todavía no hay una resolución oficial. Algunas escuelas ya comunicaron horarios especiales.

Todavía no hay una resolución oficial por el día del partido Argentina vs. Egipto

Hasta este lunes no se comunicó una disposición general que modifique el horario para todas las escuelas de la provincia. La posibilidad que se encuentra bajo análisis es modificar el ingreso del turno tarde para evitar que el comienzo de las clases coincida con el desarrollo del encuentro entre Argentina y Egipto.

Mientras se espera una definición, las familias deben mantenerse atentas a los mensajes enviados por cada institución, ya que las medidas pueden variar según el nivel educativo, el turno y la organización interna de cada establecimiento.

Algunas escuelas ya informaron modalidades especiales

Diversas instituciones comenzaron a comunicar cambios en sus horarios para este martes. En algunos casos, las modificaciones alcanzan al retiro de los alumnos del turno mañana. En otros, se analiza retrasar el ingreso de quienes concurren durante la tarde.

El antecedente del partido ante Cabo Verde

Para el encuentro anterior de la Selección, el Ministerio de Educación había recordado que las clases se desarrollarían con normalidad y que el partido podía verse dentro de las instituciones cuando formara parte de una propuesta pedagógica planificada y supervisada por docentes.

Esa disposición se encontraba contemplada en la Circular Nº 020-SGE-26 y permitía utilizar los dispositivos disponibles en las escuelas para trabajar contenidos vinculados con el deporte, la historia, la geografía, las matemáticas, las lenguas, las artes, la educación digital y la formación ciudadana.

La diferencia para este martes es el horario: Argentina-Egipto comenzará a las 13, justo durante el cambio entre los turnos mañana y tarde.

hasta el momento, las clases se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones educativas de Jujuy, pese al partido que la Selección Argentina disputará desde las 13 por el Mundial 2026. La normativa permite que los encuentros deportivos sean visualizados dentro de las instituciones cuando la actividad forme parte de una planificación pedagógica, con objetivos de aprendizaje claramente definidos y bajo la supervisión de los docentes responsables.

Para ello, las escuelas podrán utilizar todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten. Para ello, las escuelas podrán utilizar todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten.

Lo más importante

  • Argentina enfrentará a Egipto este martes desde las 13.
  • Hasta el momento no existe una resolución oficial que cambie la jornada escolar.
  • Se evalúa modificar el horario de ingreso del turno tarde.
  • Algunas escuelas ya comenzaron a informar modalidades especiales.
  • Los cambios pueden alcanzar al retiro del turno mañana y al ingreso del turno tarde.
  • Cada familia debe consultar la comunicación oficial de su establecimiento.
  • Para el partido anterior se permitió la transmisión dentro de las escuelas como parte de una propuesta pedagógica.

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