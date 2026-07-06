Argentina-Egipto: cómo podrían organizarse las escuelas de Jujuy

Las escuelas de Jujuy analizan cómo organizarán sus actividades este martes 7 de julio, cuando la Selección Argentina enfrente a Egipto desde las 13 por los octavos de final del Mundial 2026. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no emitió una resolución que modifique oficialmente la jornada escolar, aunque se evalúa un posible cambio en el horario de ingreso del turno tarde.

El horario del partido coincide con el cierre de actividades de numerosas instituciones del turno mañana y con el comienzo de la jornada vespertina. Por ese motivo, distintos establecimientos ya comenzaron a informar a las familias modalidades especiales para el retiro y el ingreso de los estudiantes.

Hasta este lunes no se comunicó una disposición general que modifique el horario para todas las escuelas de la provincia. La posibilidad que se encuentra bajo análisis es modificar el ingreso del turno tarde para evitar que el comienzo de las clases coincida con el desarrollo del encuentro entre Argentina y Egipto.

El partido Argentina vs. Egipto comenzará a las 13 y todavía no hay una resolución oficial. Algunas escuelas ya comunicaron horarios especiales.

Mientras se espera una definición, las familias deben mantenerse atentas a los mensajes enviados por cada institución, ya que las medidas pueden variar según el nivel educativo, el turno y la organización interna de cada establecimiento.

Algunas escuelas ya informaron modalidades especiales

Diversas instituciones comenzaron a comunicar cambios en sus horarios para este martes. En algunos casos, las modificaciones alcanzan al retiro de los alumnos del turno mañana. En otros, se analiza retrasar el ingreso de quienes concurren durante la tarde.

El antecedente del partido ante Cabo Verde

Para el encuentro anterior de la Selección, el Ministerio de Educación había recordado que las clases se desarrollarían con normalidad y que el partido podía verse dentro de las instituciones cuando formara parte de una propuesta pedagógica planificada y supervisada por docentes.

Esa disposición se encontraba contemplada en la Circular Nº 020-SGE-26 y permitía utilizar los dispositivos disponibles en las escuelas para trabajar contenidos vinculados con el deporte, la historia, la geografía, las matemáticas, las lenguas, las artes, la educación digital y la formación ciudadana.

La diferencia para este martes es el horario: Argentina-Egipto comenzará a las 13, justo durante el cambio entre los turnos mañana y tarde.

hasta el momento, las clases se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones educativas de Jujuy, pese al partido que la Selección Argentina disputará desde las 13 por el Mundial 2026. La normativa permite que los encuentros deportivos sean visualizados dentro de las instituciones cuando la actividad forme parte de una planificación pedagógica, con objetivos de aprendizaje claramente definidos y bajo la supervisión de los docentes responsables.

Para ello, las escuelas podrán utilizar todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten. Para ello, las escuelas podrán utilizar todos los dispositivos tecnológicos con los que cuenten.

Lo más importante