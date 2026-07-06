El último entrenamiento de Argentina antes de Egipto: Lionel Scaloni define el equipo

La Selección Argentina realizó este lunes su primer y último entrenamiento en Atlanta antes de enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . La práctica comenzó a las 11.30, hora local, y sirvió para que Lionel Scaloni evaluara el estado físico de sus jugadores y terminara de preparar el equipo.

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Luego del exigente triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en tiempo extra, el cuerpo técnico analiza posibles modificaciones para el encuentro decisivo del martes.

El entrenador mantiene interrogantes en la defensa, el mediocampo y el ataque. Una de las dudas está en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un lugar.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes y Thiago Almada aparecen como las principales alternativas. La tercera incógnita está en la delantera: Lautaro Martínez o Julián Álvarez acompañarán a Lionel Messi.

La posible formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Leandro Paredes o Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Scaloni hablará antes del partido

Tras el entrenamiento, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa desde las 19.30, hora argentina. El técnico responderá las preguntas de los medios en la previa del duelo, aunque se esperan pocas precisiones sobre el once titular.

Leandro Paredes anticipó que el seleccionado africano será un rival complicado y destacó que todo el plantel está preparado para jugar. Además, reconoció que Argentina todavía busca su mejor versión, pero remarcó que lo importante ante Cabo Verde era conseguir la clasificación.

Cuándo juega Argentina contra Egipto

El partido entre Argentina y Egipto se disputará este martes 7 de julio, desde las 13 —hora argentina—, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La Selección buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial y continuar con la defensa del título.