Este es el motivo por el que sirve hervir cáscaras de mandarina con azucar

El aprovechamiento de las cáscaras de mandarina mediante su cocción con azúcar se presenta como una alternativa que integra criterios de sustentabilidad y beneficios nutricionales , en sintonía con la creciente tendencia de reutilizar desechos y derivados de la industria alimentaria.

Sociedad. No las descartes: el truco casero con cáscaras de huevo que ayuda a limpiar el hogar

Distintos estudios realizados en los últimos años han resaltado el potencial de los subproductos cítricos , en particular los provenientes de la mandarina , como fuente de componentes beneficiosos y como materia prima para desarrollar alimentos y productos con mayor valor comercial .

Cocinar las cáscaras de mandarina junto con azúcar ofrece una forma de reutilizar un componente de la fruta que normalmente termina en la basura y transformarlo en una elaboración de sabor dulce . Durante la cocción, la piel adquiere una textura más suave , se reduce su gusto amargo característico y se logra una preparación de cáscaras confitadas que puede utilizarse como complemento en tortas, panes, budines, chocolates y una amplia variedad de postres.

Más allá de su aplicación en la cocina, esta alternativa forma parte de una tendencia orientada a dar mayor valor a los restos y derivados de los alimentos que suelen descartarse. Una investigación de revisión difundida en la revista científica Molecules destacó que los residuos provenientes de los cítricos poseen una composición rica en fibra , sustancias fenólicas, flavonoides, vitamina C , aceites esenciales y pectina, elementos de interés por sus posibles aplicaciones nutricionales y funcionales .

Algunas de las investigaciones evaluadas determinaron que las cáscaras pueden alcanzar niveles superiores de capacidad antioxidante en comparación con otros sectores del fruto, como la pulpa o las semillas. No obstante, que estos compuestos estén presentes en la piel de la fruta en su estado natural no implica que permanezcan completamente conservados luego de ser sometida al proceso de cocción.

La cantidad de compuestos que permanecen en la preparación puede modificarse de acuerdo con factores como la temperatura utilizada, la duración de la cocción y la cantidad de renovaciones de agua realizadas durante el proceso para disminuir el sabor amargo característico. Por esta razón, la cocción de las cáscaras junto con azúcar tiene como objetivo principal obtener un producto culinario, más que aprovecharlo como un recurso con fines medicinales.

El azúcar no solo proporciona un sabor más agradable, sino que también ayuda a prolongar la conservación del alimento elaborado. Según Good Food, las cáscaras de naranja o limón confitadas, luego de secarse correctamente y guardarse en un envase hermético, pueden conservarse durante aproximadamente seis a ocho semanas si se mantienen en un ambiente fresco y seco.

Cómo hervir cáscaras de mandarina para hacer almíbar

La técnica puede modificarse tomando como referencia los procesos empleados habitualmente para la confitura de cáscaras de otros frutos cítricos, entre ellos la naranja y el limón.

Limpiar las mandarinas correctamente : lavar las frutas con abundante agua y frotar su parte exterior antes de retirar la piel, con el objetivo de eliminar cualquier resto de polvo, tierra o impurezas .

: lavar las frutas con abundante agua y frotar su parte exterior antes de retirar la piel, con el objetivo de eliminar cualquier resto de . Preparar las cáscaras : desprender la cobertura externa de la mandarina y cortarla en tiras delgadas o en la forma y tamaño que se prefiera para la elaboración.

: desprender la cobertura externa de la y cortarla en tiras delgadas o en la forma y tamaño que se prefiera para la elaboración. Reducir la cantidad de albedo : retirar una parte de la capa blanca y porosa que queda adherida a la cáscara cuando presenta un mayor grosor, debido a que esta zona puede intensificar el sabor amargo de la preparación.

: retirar una parte de la que queda adherida a la cáscara cuando presenta un mayor grosor, debido a que esta zona puede intensificar el de la preparación. Cocinar las cáscaras : colocar la piel de la mandarina dentro de una olla, agregar agua fría hasta cubrirla por completo y calentar hasta que alcance el punto de hervor durante unos minutos.

: colocar la piel de la mandarina dentro de una olla, agregar hasta cubrirla por completo y calentar hasta que alcance el punto de hervor durante unos minutos. Renovar el agua de cocción : retirar el líquido utilizado, incorporar agua nueva y repetir el proceso de hervido una o dos veces más para conseguir una textura más tierna y disminuir la intensidad del sabor amargo .

: retirar el líquido utilizado, incorporar agua nueva y repetir el proceso de hervido una o dos veces más para conseguir una y disminuir la intensidad del . Elaborar el almíbar: mezclar en una cacerola partes equivalentes de agua y azúcar, y llevar la preparación a fuego suave para comenzar la cocción.

Integrar el azúcar : remover de manera constante hasta lograr que el azúcar se funda por completo y se obtenga una mezcla homogénea y sin restos de cristales.

: remover de manera constante hasta lograr que el azúcar se funda por completo y se obtenga una y sin restos de cristales. Sumar las cáscaras al almíbar : agregar las tiras de mandarina que fueron cocidas previamente dentro de la mezcla dulce ya preparada.

: agregar las tiras de mandarina que fueron cocidas previamente dentro de la ya preparada. Mantener una cocción suave : continuar el proceso a temperatura baja hasta que las cáscaras adquieran una textura tierna , un aspecto brillante y una apariencia más transparente, mientras el almíbar disminuye su volumen y toma mayor consistencia.

: continuar el proceso a temperatura baja hasta que las cáscaras adquieran una , un aspecto brillante y una apariencia más transparente, mientras el almíbar disminuye su volumen y toma mayor consistencia. Reposar y enfriar la preparación: apagar el fuego, retirar el recipiente de la hornalla y dejar que las cáscaras se enfríen lentamente dentro del propio almíbar para que absorban mejor sus propiedades.

El producto obtenido puede utilizarse como dulce en conserva, complemento para diferentes postres o como parte de recetas de tortas, budines y panes dulces. Otra alternativa consiste en sacar las tiras del almíbar, dejar que eliminen el exceso de líquido y ubicarlas sobre una superficie de secado hasta que alcancen una textura más consistente, logrando así cáscaras confitadas con mayor firmeza.

La investigación difundida en la revista científica Foods señala que una gran variedad de residuos derivados de frutas pueden ser sometidos a métodos de conservación y acondicionamiento como lavado, deshidratación, trituración y filtrado por tamizado. Estos procedimientos se aplican principalmente con el objetivo de producir harinas o polvos que luego son utilizados como ingredientes en la elaboración de nuevos alimentos, por lo que se diferencian del método doméstico basado en la cocción con almíbar.

Otras cáscaras de frutas que se pueden reutilizar

La reutilización de los componentes de las frutas que suelen desecharse no es una práctica exclusiva de la mandarina. Una revisión difundida en la revista Foods evaluó distintas alternativas desarrolladas a partir de subproductos frutales provenientes de variedades como naranja, limón, pomelo, lima, banana, ananá, mango, guayaba, palta, maracuyá y jaboticaba, además de otras especies.

Para qué sirve hervir cáscaras de mandarina con azúcar.

La piel de banana es un subproducto que puede recibir distintos tratamientos, como su limpieza, deshidratación, trituración y posterior conversión en harina. Diferentes investigaciones analizaron la posibilidad de utilizarla como ingrediente en la elaboración de panes, tortas y productos de repostería, principalmente por su aporte de fibra y compuestos fenólicos.

Por otro lado, la cáscara de naranja también puede procesarse hasta obtener un polvo apto para sumar en pequeñas cantidades a recetas como panificados, tortas, galletitas y pastas. Sin embargo, cuando se emplea en proporciones demasiado altas, puede intensificar el gusto amargo y afectar la valoración final del alimento por parte de los consumidores.

En cuanto al ananá, la cubierta externa del fruto se caracteriza por presentar un contenido relevante de fibra insoluble. A partir de este residuo se desarrolló una harina que fue incorporada y evaluada en diferentes alimentos, entre ellos barras de cereal y otras elaboraciones.

De manera similar, los derivados del maracuyá, principalmente su cáscara y la capa blanca interna conocida como albedo, fueron analizados por su potencial como ingredientes en productos como galletitas, tortas, pastas, yogures y barras de cereal.

Estas opciones contribuyen a disminuir la cantidad de alimentos que se descartan y favorecen la creación de nuevas propuestas gastronómicas. De todos modos, no todas las cáscaras de frutas son aptas para su consumo inmediato, ya que es necesario realizar una correcta limpieza, preparación y tratamiento previo antes de utilizarlas como parte de una elaboración.