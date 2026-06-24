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24 de junio de 2026 - 16:54
Sociedad.

Truco: por qué las cáscaras de bananas son útiles para tus plantas

Los restos de esta fruta pueden aprovecharse como abono natural, ya que aportan nutrientes esenciales y fortalecen las defensas de las plantas. ¿Cómo usarlas?

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué las cáscaras de bananas son útiles para tus plantas.

Por qué las cáscaras de bananas son útiles para tus plantas.

Las cáscaras de banana habitualmente se tiran a la basura, aunque también pueden reutilizarse para un truco natural para nutrir las plantas, funcionando como fertilizante. Es un tipo de abono orgánico muy útil para incorporar en macetas, jardines o árboles.

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En particular, estas cáscaras integran los fertilizantes naturales que ayudan a mejorar la calidad del suelo sin generar contaminación. Además, favorecen la vida microbiana del sustrato y disminuyen la necesidad de recurrir a productos industriales o con alta carga química.

Por qué las cáscaras de banana son claves para tus plantas.

Por qué usar cáscaras de banana como fertilizante para las plantas: sus beneficios

Más allá de su aporte como material orgánico dentro del compost, la cáscara de banana contiene una gran cantidad de nutrientes que resultan muy valiosos para el desarrollo de las plantas. Entre ellos, se destacan los siguientes:

  • Fósforo y potasio: estos nutrientes contribuyen al fortalecimiento del sistema radicular, favorecen la floración y mejoran la formación de frutos en las plantas.
  • Calcio: ayuda a reforzar las paredes celulares, lo que vuelve a las plantas más resistentes frente a enfermedades y ataques de plagas.
  • Magnesio: participa activamente en la fotosíntesis y potencia un color verde más intenso y saludable, además de tonalidades más vivas en el follaje.
Entre sus diferentes beneficios las cáscaras de banana aportan fósforo, potasio, cacio y magnesio.

Cómo aprovechar la cáscara de banana como fertilizante para las plantas

Las propiedades de la cáscara de banana pueden utilizarse de distintas maneras para nutrir y mejorar el crecimiento de las plantas:

  • Infusión de cáscara de banana: tomar entre dos y cinco cáscaras, trozarlas y hervirlas en aproximadamente uno a uno y medio litros de agua durante unos 10 a 15 minutos. Luego, dejar enfriar la preparación, colarla y aplicarla directamente sobre la tierra cada quince días. Durante la etapa de floración, también es posible diluir una parte de esta infusión en cinco partes de agua y usarla como agua de riego.
Es clave no arrojar las cáscras de bananas a la tierra, sino aplicarlas con cuidado.
  • Aplicación directa en la tierra: cortar las cáscaras en pequeños fragmentos y enterrarlos alrededor de la planta a unos cinco centímetros de profundidad. De este modo, los nutrientes se van liberando gradualmente a medida que el material orgánico se descompone de forma natural.
  • Preparado fermentado: introducir las cáscaras en un recipiente, cubrirlas completamente con agua, taparlo con un paño y dejar reposar durante aproximadamente siete días. Transcurrido ese tiempo, licuar o procesar la mezcla, diluirla con agua y aplicarla en la base de las plantas como riego nutritivo.
Formas de reutilizar la cáscara de banana.
  • En el compost: agregar las cáscaras a la compostera para aportar nutrientes al abono, como potasio, fósforo, y calcio. Lo recomendable es esperar a que se descompongan totalmente antes de utilizarlas, lo que ayuda a evitar olores desagradables y mejora la calidad del compost final.

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