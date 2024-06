Estas son las cáscaras de frutas y verduras beneficiosas para la salud

Integrarlas en nuestra alimentación no solo enriquece nuestras comidas, sino que también aporta de manera significativa a una nutrición equilibrada.

La presencia de fibra en las envolturas esencial para mantener la salud del sistema digestivo, promoviendo la regularidad intestinal y proporcionando sensación de saciedad, lo cual es beneficioso para el manejo del peso corporal.

Además, los nutrientes como las vitaminas y minerales presentes en estas capas contribuyen a diversas funciones corporales. Por ejemplo, la vitamina C es crucial para fortalecer el sistema inmunológico y para la producción de colágeno, mientras que minerales como el potasio y el magnesio son fundamentales para la salud muscular y cardiovascular.

El consumo de las cáscaras también puede contribuir positivamente a reducir el desperdicio de alimentos. Según Theresa Gentile, representante de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, las pieles de frutas y verduras representan una valiosa fuente de nutrientes que frecuentemente se desecha. Integrarlas en nuestra alimentación diaria no solo optimiza el valor nutricional de nuestras comidas, sino que también ayuda a minimizar la cantidad de residuos orgánicos que generamos.

Las cáscaras están repletas de vitaminas, minerales y fibra esenciales.

Al reevaluar la importancia de las cáscaras y pieles, no solo mejoramos nuestra salud, sino que también abrazamos prácticas más responsables y sostenibles con el entorno. Incorporar las cáscaras de frutas y verduras en nuestras preparaciones puede ser un pequeño pero poderoso paso hacia un estilo de vida más saludable y respetuoso con el medio ambiente.

No todas las cáscaras son comestibles

No todas las cáscaras de frutas y verduras son comestibles. Es fundamental señalar que no todas las envolturas de productos agrícolas son adecuadas para el consumo humano. Mientras que algunas frutas y hortalizas, como las manzanas o las papas, pueden consumirse sin retirar la piel, hay otras cuya capa exterior no debe ser ingerida.

Por ejemplo, la cáscara del mango contiene urushiol, el mismo componente presente en la hiedra venenosa, que puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles. Además, la piel de ciertas frutas exóticas, como el lichi, contiene toxinas que pueden ser perjudiciales si se consumen.

1-Kiwi

Michelle Routhenstein, experta en nutrición cardíaca preventiva, resalta los beneficios de consumir el kiwi entero, incluyendo su piel vellosa. Consumir la cáscara del kiwi no solo duplica la cantidad de fibra, sino que también aporta nutrientes esenciales adicionales como vitamina E, vitamina C y polifenoles. Un estudio reciente de 2020 investigó los efectos de comer tres kiwis SunGold, una variedad con piel suave y pulpa dorada, con y sin cáscara.

La piel del kiwi es rica en vitamina E y C.

Los resultados indicaron que consumir la piel del kiwi puede reducir la inflamación y mejorar la salud gastrointestinal. Este fruto no solo es sabroso, sino que su cáscara añade un valor nutricional considerable a la dieta.

2-Tomate

“La piel de los tomates es rica en el antioxidante licopeno, que ayuda a aumentar el colágeno y proteger contra el daño solar, dejando la piel más suave y joven”, afirmó Wan Na Chun, propietario de One Pot Wellness con sede en Indianápolis. La piel del tomate tiene 2,5 veces más licopeno que la pulpa. También ofrece micronutrientes como zinc, manganeso y cobre.

Las cáscaras externas pueden agregar sabor y nutrientes.

3-Cítricos

Según Kat García-Benson, aunque no se consuman en grandes cantidades habitualmente, agregar la ralladura de cáscaras de cítricos como naranjas, limas y limones en bebidas y platos sin alcohol puede mejorar el sabor y enriquecer los nutrientes.

Las cáscaras de cítricos son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes, incluyendo vitamina C y varios bioflavonoides. Los polifenoles como el limoneno actúan como antioxidantes potentes que pueden fortalecer la inmunidad, proteger contra el cáncer y apoyar la salud cardiovascular.

Las cáscaras de las naranjas contienen fibra y antioxidantes.

4-Papa

Chrissy Arsenault, dietista registrada en Trainer Academy, resalta que las cáscaras de papa son una excelente fuente de nutrientes, ofreciendo mayores niveles de vitamina C, potasio, folato, magnesio y fósforo en comparación con la papa sin pelar. Además, proporcionan una cantidad adicional de fibra que favorece la salud digestiva y ayuda a mantener la sensación de saciedad. Estas cáscaras también contienen compuestos bioactivos que poseen propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

La piel de la papa tiene más vitaminas que la pulpa.

5- Zanahoria

Según Chrissy Arsenault, experta en nutrición de Trainer Academy, las cáscaras de zanahoria son una excelente fuente de fibra, antioxidantes como el betacaroteno y poliacetilenos, además de otros fitonutrientes beneficiosos. El betacaroteno, convertido en vitamina A por el cuerpo, desempeña un papel crucial en la salud ocular, la piel saludable y fortalece el sistema inmunológico. Los antioxidantes presentes en las cáscaras de zanahoria protegen las células contra el daño y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer.

Las cáscaras de zanahoria tienen antioxidantes beneficiosos.

6-Manzana

Entre todas las cáscaras de frutas comestibles, la cáscara de manzana sobresale por sus beneficios nutricionales destacados. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales, especialmente vitamina C y potasio. Además, las cáscaras de manzana son ricas en fibra, lo cual favorece la digestión y contribuye al manejo del peso corporal. Contienen también antioxidantes y compuestos vegetales como la quercetina, catequina y ácido clorogénico, que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas y promover la salud cardiovascular.

Comer piel de frutas puede disminuir la inflamación.

7-Uvas

La piel de las uvas ofrece una abundante fuente de antioxidantes como el resveratrol, antocianinas y flavonoides, conocidos por su capacidad para combatir el estrés oxidativo y reducir la inflamación. Especialmente el resveratrol se ha asociado con beneficios para la salud, incluyendo el apoyo al bienestar cardiovascular y la protección contra ciertos tipos de cáncer. Además, la fibra presente en la piel de las uvas fomenta la salud del microbioma intestinal.

Las uvas, consumidas desde la prehistoria y con un lugar privilegiado en las mitologías griega y romana.

8-Sandía

La sandía posee una cáscara rica en nutrientes que se puede consumir y utilizar de diversas maneras. Contiene citrulina, un aminoácido que puede beneficiar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial. Además, la piel está cargada de fibra, favoreciendo el funcionamiento del sistema digestivo, y está abundante en vitaminas C y B6, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar la función cerebral.

Además, la cáscara de sandía puede ser preservada en vinagre, incorporada en salteados, mezclada en licuados o cortada para ensaladas.

La cáscara de sandía es fuente de vitaminas B6 y C.

Las cáscaras, pieles y cortezas de numerosas frutas y verduras frescas son aptas para el consumo y proporcionan una gran cantidad de beneficios nutricionales. En lugar de desechar estas capas exteriores, se pueden incluir en la dieta para enriquecer las comidas y reducir el desperdicio alimentario.

