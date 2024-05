Podcast.. ¿Por qué los jugos de frutas no son tan buenos como se creía?

Los padres pueden pensar que el jugo de fruta es saludable, pero no es un buen sustituto a las frutas frescas y además añade más azúcar y calorías

Claudia Dagúm Claudia Dagum, licenciada en Nutrición MP 046

¿El jugo de frutas es saludable?

Charlando con la licenciada, Claudia comenzaba diciendo, “Los jugos de fruta no son el alimento más saludable, dejemos bien en claro que la gaseosa es un alimento 100% toxico, pero el jugo de frutas no es lo que se cree (…) Antes el jugo de naranja a la mañana era lo más sano del mundo… ahora ya no es así”.

Y con esta frase, se nos cayó toda la imagen de un desayuno perfecto idealizado durante años donde era infaltable de vaso con jugo de naranjas recién exprimido o algún licuado de frutas.

Los jugos frescos se han convertido en un alimento básico en muchas dietas, y costumbres alimenticias, en especial para esos consumidores atareados que ven en un “jugo de frutas” las vitaminas y nutrientes necesarios. También se han asociado los jugos con la idea de que pueden ayudar a perder peso y a "desintoxicar" el cuerpo.

Licuado Muchos piensan que el jugo de frutas es una buena forma de obtener vitaminas, pero es mejor consumir la fruta entera.

La importancia de la fibra

Pero ¿son los jugos realmente tan saludables como pensamos?

Con esta pregunta vamos a lo que decía la licenciada Claudia apuntando a que “con los jugos nos perdemos toda la fibra que es lo que realmente importa, (…) antes de tomarte un jugo de naranja… ¡comete una naranja!, antes de un licuado de bananas, ¡comete una banana!”

Es por esto que la fructosa (un azúcar natural que se encuentra en todas las frutas) en los jugos cuenta como "azúcares libres", un grupo que incluye a la miel y a los azúcares que se le añaden a los alimentos.

El problema está en que, una vez eliminada la fibra, la fructosa del jugo se absorbe con mayor rapidez.

Los incrementos repentinos en el azúcar en la sangre hacen que el páncreas libere insulina para regresarlo a un nivel estable. Con el tiempo este mecanismo se puede agotar, aumentando así el riesgo de desarrollar diabetes tipo dos.

Y los jugos de vegetales, aunque pueden proporcionar más nutrientes y menos azúcar, siguen careciendo de fibra.

Las dietas altas en fibra están relacionadas con un menor riesgo de desarrollar enfermedades coronarias, derrames cerebrales, presión arterial alta y diabetes. A los adultos se les recomienda consumir 30gr de fibra al día.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos eviten consumir más de 30gr de azúcares añadidas al día, lo que equivale a 150ml de jugo de frutas.

Jugo Una de las principales consecuencias negativas de beber jugo de naranja es la cantidad de ingesta de azúcar (Imagen Ilustrativa)

Chau mito del jugo de naranjas como “la bebida más sana”

Lo más sano para nuestro organismo es y seguirá siendo “el agua”. En estos minutos con la licenciada Claudia Dagúm pudimos conocer de fondo lo que pasa en nuestro cuerpo con los jugos de frutas y la falta de fibras.

Un podcast sumamente recomendable, y de ahora en más, antes de tomarte un jugo de naranjas… comamos una naranja.