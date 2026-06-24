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24 de junio de 2026 - 07:03
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Jujuy sigue bajo alerta por frío extremo: se esperan temperaturas bajo cero

El miércoles tendrá mínimas bajo cero en la capital jujeña, mientras siguen las advertencias por frío intenso en Valles y Yungas y por viento Zonda en la Puna.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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frio en Jujuy

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el invierno comenzó con una fuerte irrupción de aire frío que provocará al menos seis días de bajas temperaturas, heladas generalizadas y nevadas en distintas regiones de Argentina. Además, se anticipan tormentas hacia el cierre de la semana en algunos sectores del territorio nacional.

Miércoles con temperaturas bajo cero en Jujuy

Para este miércoles 24 de junio, en San Salvador de Jujuy se espera una jornada muy fría, con una temperatura máxima estimada en 13 grados y registros mínimos que podrían ubicarse por debajo de los cero grados.

El momento más frío se concentraría durante las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 8 y las 10. En ese período se recomienda extremar las precauciones al salir de los hogares y mantener una protección adecuada frente a las bajas temperaturas.

Las condiciones también podrían favorecer la formación de heladas en diferentes puntos de la provincia, principalmente en zonas abiertas, rurales y alejadas de los centros urbanos.

La nevada en Yala vista desde el aire
La nevada en Yala vista desde el aire

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Alerta por frío extremo en Valles y Yungas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por temperaturas extremas para sectores de los Valles y las Yungas de Jujuy. Este tipo de eventos puede generar efectos leves o moderados en la salud, especialmente entre bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa y prestar especial atención a los sistemas de calefacción. También es importante garantizar una correcta ventilación de los ambientes para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono.

Viento Zonda en la alta cordillera

El frío no será el único fenómeno meteorológico que alcanzará al norte argentino. En la alta cordillera del NOA también rige una advertencia por viento Zonda, con velocidades estimadas entre los 50 y los 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar esos valores.

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El fenómeno afectará principalmente a sectores cordilleranos de Jujuy y Salta, aunque también podría sentirse con menor intensidad en zonas de Catamarca y La Rioja.

El viento Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad por el polvo en suspensión, un incremento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Por este motivo, se recomienda circular con precaución, asegurar los objetos que puedan ser desplazados y evitar encender fuego al aire libre.

El frío seguirá durante varios días

Según las previsiones meteorológicas, no se espera una recuperación térmica importante en el corto plazo. Las mínimas continuarán siendo bajas y el ambiente invernal se mantendrá durante buena parte de la semana.

La masa de aire polar seguirá instalada sobre el centro y el norte del país, por lo que las mañanas frías y las heladas podrían repetirse en Jujuy durante los próximos días.

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