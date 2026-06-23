Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

El infarto agudo de miocardio que sufrió Fernando Gago volvió a poner en primer plano la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica sin demora. El entrenador argentino, de 40 años, presentó dolor en el pecho, fue trasladado a una clínica de Santiago de Chile y debió ser sometido a una intervención para restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria.

Deportes. El mensaje de Hernán Pellerano después de la primera rueda: "Vamos en busca de nuestro objetivo"

Deportes Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular

El doctor Pablo Clementi, médico cardiólogo , explicó que el caso permite comprender por qué el tiempo resulta determinante. “Comenzó con un dolor de pecho intenso, fue rápidamente a la consulta, le hicieron un electrocardiograma y encontraron que tenía un infarto”, indicó.

“El infarto agudo de miocardio es la oclusión de una arteria del corazón”, explicó Clementi. El corazón recibe sangre a través de las arterias coronarias y, cuando una de ellas se tapa por un coágulo o una trombosis, una zona del músculo cardíaco deja de recibir oxígeno.

“No pasa sangre a una parte del corazón y ocurre lo que llamamos infarto. Esa parte sufre porque no le llega sangre y, lamentablemente, el tejido puede morir”, detalló el especialista.

Cuanto más tiempo permanece cerrada la arteria, mayor puede ser el daño. Por eso, los médicos insisten en que cada minuto cuenta y que la consulta no debe postergarse.

Embed - ¿POR QUÉ UNA PERSONA JOVEN Y DEPORTISTA PUEDE SUFRIR UN INFARTO?

Qué ocurrió con Fernando Gago

El doctor Pablo Clementti advirtió que el dolor intenso en el pecho requiere una consulta urgente, incluso en personas jóvenes y deportistas.

Durante la conferencia posterior a un partido de Universidad de Chile, Gago evidenció molestias y dolor en el pecho. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde los estudios confirmaron que atravesaba un infarto agudo de miocardio.

“Fue a la sala de hemodinamia, que es donde se realizan los cateterismos. Allí encontraron la arteria tapada y colocaron un stent”, explicó Clementi.

El stent es un pequeño dispositivo metálico que se coloca dentro de la arteria para mantenerla abierta y permitir que la sangre vuelva a circular.

“Se abre la arteria con un dispositivo que permite restaurar el flujo sanguíneo”, resumió el cardiólogo.

Dolor de pecho: cuándo acudir a una guardia

El principal mensaje del profesional fue directo: un dolor intenso en el pecho no debe minimizarse.

“Siempre que un paciente tiene un dolor de pecho intenso debe ir urgentemente a una guardia para determinar si tiene o no un infarto agudo de miocardio”, sostuvo Clementi.

La molestia puede sentirse como presión, opresión, peso o ardor en el centro del pecho. En algunos casos se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula y puede estar acompañada por falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos o debilidad.

No todas las personas presentan los mismos síntomas. En mujeres, adultos mayores y pacientes con diabetes, las señales pueden ser menos evidentes.

Cómo se trata un infarto

Una de las opciones es la angioplastia coronaria, procedimiento mediante el cual se introduce un catéter hasta la arteria obstruida y se coloca un stent.

También existen medicamentos fibrinolíticos o trombolíticos, cuya función es disolver el coágulo y recuperar la circulación cuando la angioplastia no está disponible de manera inmediata.

“Hay medicamentos que rompen el coágulo que está dentro de la arteria. Son tratamientos que permiten desobstruirla”, explicó Clementi.

El especialista mencionó entre ellos a la tenecteplasa, un fármaco que se administra por vía intravenosa y puede utilizarse en determinados pacientes. La indicación depende del tipo de infarto, del tiempo transcurrido y de la evaluación médica.

Deportes Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular.

Por qué una persona joven y deportista puede sufrir un infarto

El caso de Gago generó preguntas porque se trata de una persona joven, con pasado como deportista profesional y aparentemente activa.

“Una persona de 40 años habitualmente no cree que pueda tener tantos factores de riesgo, pero puede ser fumadora, hipertensa, tener colesterol elevado o no realizarse controles porque piensa que, como no tiene síntomas, no tiene una enfermedad” “Una persona de 40 años habitualmente no cree que pueda tener tantos factores de riesgo, pero puede ser fumadora, hipertensa, tener colesterol elevado o no realizarse controles porque piensa que, como no tiene síntomas, no tiene una enfermedad”

La actividad física ayuda a proteger la salud cardiovascular, pero no elimina completamente el riesgo. También influyen la genética, los niveles de colesterol, la presión arterial, la diabetes, el tabaquismo y los antecedentes familiares.

“Hay pacientes que tienen colesterol alto desde el nacimiento. Son las llamadas dislipemias congénitas. Como no dan síntomas, muchas veces no se detectan ni se tratan”, explicó.

Estas alteraciones hereditarias pueden hacer que una persona acumule colesterol durante años sin saberlo y desarrolle enfermedad coronaria a edades más tempranas.

La importancia de los controles

La ausencia de síntomas no garantiza que el corazón esté sano. Medirse la presión, controlar el colesterol y la glucosa y consultar según los antecedentes personales y familiares permite detectar riesgos antes de que aparezca una emergencia.

“Uno cree que, como no tiene síntomas, no va a tener la enfermedad” “Uno cree que, como no tiene síntomas, no va a tener la enfermedad”

También resulta fundamental no fumar, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y cumplir con los tratamientos indicados por los profesionales.

El caso de Fernando Gago tuvo una respuesta rápida y pudo ser tratado a tiempo. Su experiencia deja una advertencia que trasciende al fútbol: frente a un dolor fuerte en el pecho, no hay que esperar a que pase ni automedicarse. Hay que acudir inmediatamente a una guardia o llamar al servicio de emergencias.

Lo más importante