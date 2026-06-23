martes 23 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de junio de 2026 - 09:25
Salud.

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

El episodio de Fernando Gago marcó un alerta. El dr. Pablo Clementti advirtió sobre las señales que requiere atención urgente, incluso en personas jóvenes.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

Qué le pasó a Fernando Gago y cómo reconocer un infarto

Lee además
Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular. 
Deportes

Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular
Hernán Pellerano
Deportes.

El mensaje de Hernán Pellerano después de la primera rueda: "Vamos en busca de nuestro objetivo"

El doctor Pablo Clementi, médico cardiólogo, explicó que el caso permite comprender por qué el tiempo resulta determinante. “Comenzó con un dolor de pecho intenso, fue rápidamente a la consulta, le hicieron un electrocardiograma y encontraron que tenía un infarto”, indicó.

Qué es un infarto agudo de miocardio

“El infarto agudo de miocardio es la oclusión de una arteria del corazón”, explicó Clementi. El corazón recibe sangre a través de las arterias coronarias y, cuando una de ellas se tapa por un coágulo o una trombosis, una zona del músculo cardíaco deja de recibir oxígeno.

“No pasa sangre a una parte del corazón y ocurre lo que llamamos infarto. Esa parte sufre porque no le llega sangre y, lamentablemente, el tejido puede morir”, detalló el especialista.

Cuanto más tiempo permanece cerrada la arteria, mayor puede ser el daño. Por eso, los médicos insisten en que cada minuto cuenta y que la consulta no debe postergarse.

Embed - ¿POR QUÉ UNA PERSONA JOVEN Y DEPORTISTA PUEDE SUFRIR UN INFARTO?

Qué ocurrió con Fernando Gago

El doctor Pablo Clementti advirtió que el dolor intenso en el pecho requiere una consulta urgente, incluso en personas jóvenes y deportistas.

Durante la conferencia posterior a un partido de Universidad de Chile, Gago evidenció molestias y dolor en el pecho. Luego fue trasladado a un centro de salud, donde los estudios confirmaron que atravesaba un infarto agudo de miocardio.

“Fue a la sala de hemodinamia, que es donde se realizan los cateterismos. Allí encontraron la arteria tapada y colocaron un stent”, explicó Clementi.

El stent es un pequeño dispositivo metálico que se coloca dentro de la arteria para mantenerla abierta y permitir que la sangre vuelva a circular.

“Se abre la arteria con un dispositivo que permite restaurar el flujo sanguíneo”, resumió el cardiólogo.

Dolor de pecho: cuándo acudir a una guardia

El principal mensaje del profesional fue directo: un dolor intenso en el pecho no debe minimizarse.

“Siempre que un paciente tiene un dolor de pecho intenso debe ir urgentemente a una guardia para determinar si tiene o no un infarto agudo de miocardio”, sostuvo Clementi.

La molestia puede sentirse como presión, opresión, peso o ardor en el centro del pecho. En algunos casos se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula y puede estar acompañada por falta de aire, sudor frío, náuseas, mareos o debilidad.

No todas las personas presentan los mismos síntomas. En mujeres, adultos mayores y pacientes con diabetes, las señales pueden ser menos evidentes.

Cómo se trata un infarto

Una de las opciones es la angioplastia coronaria, procedimiento mediante el cual se introduce un catéter hasta la arteria obstruida y se coloca un stent.

También existen medicamentos fibrinolíticos o trombolíticos, cuya función es disolver el coágulo y recuperar la circulación cuando la angioplastia no está disponible de manera inmediata.

“Hay medicamentos que rompen el coágulo que está dentro de la arteria. Son tratamientos que permiten desobstruirla”, explicó Clementi.

El especialista mencionó entre ellos a la tenecteplasa, un fármaco que se administra por vía intravenosa y puede utilizarse en determinados pacientes. La indicación depende del tipo de infarto, del tiempo transcurrido y de la evaluación médica.

Deportes
Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular.&nbsp;

Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular.

Por qué una persona joven y deportista puede sufrir un infarto

El caso de Gago generó preguntas porque se trata de una persona joven, con pasado como deportista profesional y aparentemente activa.

“Una persona de 40 años habitualmente no cree que pueda tener tantos factores de riesgo, pero puede ser fumadora, hipertensa, tener colesterol elevado o no realizarse controles porque piensa que, como no tiene síntomas, no tiene una enfermedad” “Una persona de 40 años habitualmente no cree que pueda tener tantos factores de riesgo, pero puede ser fumadora, hipertensa, tener colesterol elevado o no realizarse controles porque piensa que, como no tiene síntomas, no tiene una enfermedad”

La actividad física ayuda a proteger la salud cardiovascular, pero no elimina completamente el riesgo. También influyen la genética, los niveles de colesterol, la presión arterial, la diabetes, el tabaquismo y los antecedentes familiares.

“Hay pacientes que tienen colesterol alto desde el nacimiento. Son las llamadas dislipemias congénitas. Como no dan síntomas, muchas veces no se detectan ni se tratan”, explicó.

Estas alteraciones hereditarias pueden hacer que una persona acumule colesterol durante años sin saberlo y desarrolle enfermedad coronaria a edades más tempranas.

La importancia de los controles

La ausencia de síntomas no garantiza que el corazón esté sano. Medirse la presión, controlar el colesterol y la glucosa y consultar según los antecedentes personales y familiares permite detectar riesgos antes de que aparezca una emergencia.

“Uno cree que, como no tiene síntomas, no va a tener la enfermedad” “Uno cree que, como no tiene síntomas, no va a tener la enfermedad”

También resulta fundamental no fumar, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y cumplir con los tratamientos indicados por los profesionales.

El caso de Fernando Gago tuvo una respuesta rápida y pudo ser tratado a tiempo. Su experiencia deja una advertencia que trasciende al fútbol: frente a un dolor fuerte en el pecho, no hay que esperar a que pase ni automedicarse. Hay que acudir inmediatamente a una guardia o llamar al servicio de emergencias.

Lo más importante

  • Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio a los 40 años.
  • El dolor intenso en el pecho requiere atención médica urgente.
  • Un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye.
  • El tratamiento puede incluir angioplastia con stent o medicamentos fibrinolíticos.
  • Ser joven o deportista no elimina por completo el riesgo.
  • El colesterol alto, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y los antecedentes familiares son factores importantes.
  • Los controles médicos permiten detectar enfermedades que pueden no presentar síntomas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular

El mensaje de Hernán Pellerano después de la primera rueda: "Vamos en busca de nuestro objetivo"

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Mundial 2026: Noruega derrotó a Senegal y clasificó a 16avos de final

Mundial 2026: Francia goleó a Irak y clasificó a los 16avos

Lo que se lee ahora
argentina se aseguro el primer puesto del grupo: cuando jugaria 16avos y contra quien
Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Inicia el pago del aguinaldo en Jujuy: días del cronograma

Mundial 2026.
Deportes.

Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

Milagro Sala
Sociedad.

Internaron a Milagro Sala tras sufrir una descompensación

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién
Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Rige doble alerta en Jujuy - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Rige doble alerta en Jujuy: habrá viento zonda en la Puna y temperaturas extremas por frío en Valles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel