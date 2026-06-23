La nevada en Yala vista desde el aire: imágenes impactantes

Una nevada sorprendió este martes a vecinos, turistas y personas que transitaban por Yala , sobre todo en la zona de las Lagunas. El fenómeno se registró entre las 11.45 y las 12.15, en pleno mediodía, y transformó rápidamente el paisaje de yungas en una escena completamente invernal.

Durante varios minutos, los copos de nieve se observaron sobre los cerros, la vegetación y los caminos ubicados en los alrededores de las lagunas . Aunque el episodio tuvo una duración breve, alcanzó la intensidad suficiente para ser visible desde diferentes sectores del área natural. El fenómeno generó una importante repercusión debido a que ocurrió en horario diurno y en una zona donde este tipo de precipitaciones no se observa con frecuencia.

Embed - IMÁGENES DEL DRON DE LA NEVADA EN YALA

Bajas temperaturas y aire frío en Yala

La jornada estuvo marcada por temperaturas bajas en toda el área. En Yala se registró una mínima de 3 °C y una máxima de 9 °C, valores que acompañaron el desarrollo del fenómeno climático.

La combinación del ingreso de aire frío, la humedad y la nubosidad generó las condiciones propicias para que la precipitación se presentara en forma de nieve. Durante el episodio también se registraron neblina y frío constante. El paisaje cambió en pocos minutos y dejó una postal poco habitual para el horario del mediodía.

Una nevada intermitente en las Lagunas de Yala

La caída de nieve se produjo de manera intermitente durante aproximadamente media hora. Los copos pudieron observarse sobre diferentes puntos del entorno natural y cubrieron parcialmente la vegetación y los caminos cercanos.

La nevada en Yala vista desde el aire La nevada en Yala vista desde el aire

A pesar de tratarse de un evento de corta duración, el fenómeno se destacó por la rapidez con la que modificó el paisaje y por la claridad con la que pudo registrarse desde distintos sectores. Las condiciones climáticas se mantuvieron durante el episodio, con fuerte presencia de humedad, nubosidad y aire frío en altura.

Un paisaje invernal en plena zona de yungas

Las Lagunas de Yala están ubicadas en un entorno característico de las yungas jujeñas. Durante el invierno suelen registrarse temperaturas bajas, aunque la presencia de nieve visible no es habitual.

La nevada en Yala vista desde el aire La nevada en Yala vista desde el aire

Por ese motivo, la nevada de este martes despertó sorpresa entre quienes se encontraban en el lugar. La escena combinó los cerros, la vegetación, la neblina y los copos de nieve que caían en pleno mediodía. El fenómeno se convirtió rápidamente en uno de los registros más llamativos de la jornada invernal en Jujuy.

Los registros audiovisuales permitieron observar cómo evolucionó el fenómeno en diferentes puntos de las Lagunas de Yala y mostraron el cambio repentino del paisaje. La caída de nieve, el frío y la neblina generaron una postal que llamó la atención de los usuarios y tuvo una amplia repercusión en redes sociales.

El frío se hizo sentir en Jujuy

El ingreso de aire frío provocó una jornada con bajas temperaturas en diferentes sectores de la provincia. Yala estuvo entre las zonas alcanzadas por el descenso térmico. La presencia simultánea de humedad, nubosidad y aire frío en altura favoreció la nevada registrada durante el mediodía en la zona de las lagunas.