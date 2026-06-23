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23 de junio de 2026 - 13:01
Jujuy.

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

Nevada en Lagunas de Yala entre las 11:45 y 12:15. El frío marcó una mínima de 3°C y máxima de 9°C en la jornada

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

Sorpresa total en Jujuy: nevó en las Lagunas de Yala y el paisaje se volvió blanco

Este Martes se registró una nevada en las lagunas de Yala, en la provincia de Jujuy. el fenómeno ocurrió entre las 11:45 y las 12:15 del mediodía, en plena jornada, con condiciones de ingreso de aire frío en la región. el hecho sorprendió a vecinos, turistas y personas que transitaban por la zona.

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la jornada presentó temperaturas bajas en toda el área. En Yala se registró una mínima de 3°c y una máxima de 9°c, valores que acompañaron el desarrollo del fenómeno climático en la zona de yungas.

Embed - Nieve en Jujuy - yala

Condiciones climáticas en la zona

La nevada se presentó de manera intermitente durante varios minutos. los copos de nieve se observaron sobre cerros, vegetación y caminos cercanos a las lagunas. El paisaje cambió de forma rápida y generó una escena invernal poco habitual para el horario del mediodía.

El evento se dio en un lapso corto, pero con intensidad suficiente para ser visible en distintos sectores del área natural. La combinación de aire frío, humedad y nubosidad favoreció la caída de nieve en la región.

Las Lagunas de Yala en invierno

Las lagunas de Yala, ubicadas en un entorno de yungas, suelen registrar bajas temperaturas durante el invierno, aunque la presencia de nieve visible no es frecuente. El fenómeno se destacó por su aparición en horario diurno y por la rapidez con la que modificó el paisaje.

Durante el episodio, el ambiente se mantuvo con neblina y frío constante. Las condiciones climáticas se alinearon para generar precipitación en forma sólida durante algunos minutos.

NIEVE EN YALA (1)

Registros y difusión del fenómeno

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Videos y fotografías mostraron la caída de nieve en tiempo real, generando amplia repercusión por tratarse de un evento poco habitual en la región.

El registro audiovisual permitió observar la evolución del fenómeno en distintos puntos de las Lagunas de Yala, con fuerte impacto por su ocurrencia en pleno mediodía.

Condiciones invernales en jujuy

El ingreso de aire frío en la provincia marcó una jornada con temperaturas bajas en gran parte del territorio. Yala se ubicó entre las zonas más afectadas por el descenso térmico.

las condiciones de nubosidad, humedad y aire frío en altura generaron el escenario propicio para la nevada registrada este lunes en la zona.

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