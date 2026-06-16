Nieve en la cordillera y cruces afectados: así están los pasos en la frontera del NOA

La ola de frío que afecta al norte argentino comenzó a generar complicaciones en algunos pasos internacionales del NOA , especialmente en los cruces hacia Chile. Las bajas temperaturas y la acumulación de nieve en la cordillera obligaron a restringir la circulación en varios corredores fronterizos, mientras que los pasos hacia Bolivia y Paraguay mantienen su funcionamiento habitual.

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El panorama más complejo se registra en el Paso Socompa, que permanece cerrado debido a las condiciones climáticas adversas . En tanto, el Paso de Jama, en Jujuy, opera de manera intermitente entre las 9 y las 19.15 , siempre sujeto a las condiciones meteorológicas en alta montaña. En la zona se esperan temperaturas extremas, con mínimas de hasta -9°C y máximas que apenas alcanzan los 11°C.

Por su parte, el Paso Sico, ubicado en San Antonio de los Cobres, también funciona de forma intermitente de 9 a 19 debido a la presencia de nieve acumulada. Aunque por el momento no existen restricciones vehiculares, las autoridades recomendaron circular con precaución ante temperaturas que podrían descender hasta los -7°C.

A diferencia de los cruces con Chile, los pasos internacionales con Bolivia mantienen su actividad habitual. El paso internacional La Quiaca–Villazón permanece habilitado a través del Puente Internacional La Quiaca. Funciona de lunes a sábado de 7 a 00 horas, mientras que los domingos opera de 7 a 24. Según la información oficial, las condiciones meteorológicas son estables y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros.

También continúan habilitados el Paso El Condado–La Mamora y el paso Salvador Mazza–Yacuiba, ambos con atención durante las 24 horas.

En la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo, el Puerto Chalanas y el Puente Internacional permanecen habilitados y la actividad comercial se desarrolla con normalidad tanto en Argentina como en Bolivia. Además, la ruta entre Bermejo y Tarija presenta tránsito normal.

Sin embargo, las autoridades recomendaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, donde se realizan controles viales a cargo de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Paso de chalanas Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

El paso con Paraguay funciona con normalidad

En cuanto a la frontera con Paraguay, el paso internacional entre Misión La Paz y Pozo Hondo se encuentra habilitado de 7 a 20. Para la jornada se prevén temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 19°C.

Pese al escenario climático adverso en la cordillera y las complicaciones en algunos pasos hacia Chile, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.