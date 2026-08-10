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10 de agosto de 2026 - 18:48
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Salta instalará cámaras con parlantes para evitar vandalismo y que tiren basura

La prueba piloto ya funciona en una plaza y prevé extenderse a otros sectores de la ciudad con nuevos dispositivos de vigilancia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cámaras de seguridad en Salta.

Cámaras de seguridad en Salta.

La ciudad de Salta comenzó a implementar cámaras de videovigilancia equipadas con parlantes para prevenir la formación de microbasurales, daños al mobiliario urbano y otros hechos de vandalismo en espacios públicos.

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La prueba piloto ya funciona en Plaza Alvarado, donde los operadores pueden observar en tiempo real lo que ocurre e intervenir mediante mensajes de audio cuando detectan alguna infracción.

“Van a quedar grabados y alguien les va a hablar”

El intendente Emiliano Durand explicó cómo funcionará el nuevo sistema y señaló que las cámaras permitirán advertir de inmediato a quienes arrojen basura o dañen bienes públicos.

En la Plaza Alvarado ya hay cámaras con parlantes y cada vez que alguien quiera tirar basura o cometer un ilícito en este lugar, romper un juego, van a quedar grabados y alguien le va a ir diciendo: ‘Eso no se hace’”, sostuvo.

El objetivo es intervenir antes de que se produzcan daños mayores y desalentar conductas que afecten a plazas, parques y otros espacios de uso común.

Instalarán 32 cámaras

Luego de esta primera experiencia, está prevista la colocación de 32 dispositivos en distintos puntos de la capital salteña.

Las cámaras serán instaladas principalmente en sectores donde se registran con frecuencia acumulaciones ilegales de residuos o episodios de vandalismo. Los operadores podrán seguir las imágenes en tiempo real y comunicarse directamente a través de los parlantes con las personas que estén cometiendo una infracción.

Durand también indicó que parte de los recursos obtenidos por multas de tránsito se destinan a nuevas herramientas de seguridad, entre ellas móviles para la Policía.

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