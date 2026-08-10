Cuánto cuesta vivir en un geriátrico en Salta y qué deben mirar las familias

Vivir en una residencia para adultos mayores en Salta puede costar desde $500.000 hasta más de $3 millones por mes, según la ubicación del establecimiento, el tipo de habitación, los servicios incluidos y el nivel de dependencia de cada persona. El tema volvió a instalarse con fuerza luego de casos de maltrato a adultos mayores que reabrieron una pregunta sensible para muchas familias: cuánto cuesta acceder a un geriátrico y qué condiciones deben garantizar estos lugares.
La realidad muestra un abanico muy amplio. Hay residencias de menor costo, con cuotas mensuales que oscilan entre $500.000 y $800.000, y otras de atención integral, ubicadas en zonas céntricas o residenciales, donde el valor puede superar los $2,8 millones e incluso llegar a más de $3,1 millones mensuales cuando se suman impuestos o adicionales por dependencia.
Qué servicios ofrecen las residencias
Los servicios varían según cada institución, pero muchas residencias incluyen atención médica, enfermería, nutricionista, alimentación supervisada, asistencia cotidiana y acompañamiento permanente. En los establecimientos de mayor costo también se ofrecen habitaciones con baño privado, calefacción, televisión, espacios verdes, Wi-Fi, cámaras de seguridad, botones de emergencia y accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Algunas residencias suman propuestas recreativas y terapéuticas como gimnasia, yoga, musicoterapia, arteterapia, cine, lectura, talleres de memoria y estimulación neurocognitiva. Estos espacios apuntan no solo al cuidado físico, sino también al bienestar emocional y social de los adultos mayores.
En otros casos, el servicio también contempla la gestión de medicamentos, controles médicos periódicos, interconsultas con otros profesionales y laboratorio. El precio final puede aumentar cuando la persona requiere mayor asistencia para movilizarse, alimentarse, higienizarse o cumplir rutinas diarias.
El costo cambia según el nivel de dependencia
Uno de los puntos clave es que la cuota base no siempre representa el valor final. Algunas instituciones aplican adicionales cuando el adulto mayor tiene dependencia moderada o severa, ya que necesita más acompañamiento y cuidados durante el día.
En una residencia de Tres Cerritos, por ejemplo, el costo básico para una persona autoválida se ubica por encima de los $2,6 millones más IVA, con un valor final superior a los $3,1 millones mensuales. A eso se pueden sumar incrementos del 15% o 35%, de acuerdo con el nivel de dependencia evaluado por el equipo médico.
En Villa San Antonio, otra residencia informó una cuota aproximada de $1,3 millones mensuales, con atención integral y equipo interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, nutricionistas, fisioterapeutas y fonoaudiólogos.
Los precios varían según ubicación, servicios, habitaciones, atención médica y nivel de dependencia del adulto mayor.
Qué pasa con quienes no pueden pagar
Para las personas mayores en situación de vulnerabilidad social, la Provincia de Salta cuenta con hogares públicos destinados a mayores de 60 años. Allí se brinda alojamiento, alimentación, vestimenta y cuidados permanentes a quienes cumplen con los requisitos de admisión.
Entre esos espacios se encuentran hogares ubicados en Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Chicoana y la ciudad de Salta. Sin embargo, en el caso del hogar de la capital salteña, la capacidad se encuentra completa y existe una lista de solicitudes de ingreso.
Qué debe mirar una familia antes de elegir
Más allá del precio, elegir una residencia para un adulto mayor exige mirar con atención las condiciones del lugar. La higiene, la seguridad, la ventilación, la iluminación, el estado de los baños y la presencia de barrales o agarraderas son puntos básicos para prevenir caídas y garantizar una estadía digna.
También es importante observar el trato del personal, el clima de convivencia, la alimentación, el manejo de emergencias y el control de accesos. Una residencia no debería evaluarse solo por sus instalaciones, sino también por la forma en que acompaña a cada persona.
El cuidado de un adulto mayor es una decisión familiar difícil, atravesada por lo económico, lo emocional y lo sanitario. Por eso, antes de elegir, conviene preguntar, recorrer, comparar y observar. El precio importa, pero la dignidad, el respeto y la seguridad deben estar siempre en primer lugar.
Lo que tenés que saber
- En Salta, una residencia para adultos mayores puede costar desde $500.000 hasta más de $3 millones por mes.
- El valor depende de la ubicación, los servicios, el tipo de habitación y el nivel de dependencia.
- Algunas residencias ofrecen médico, enfermería, nutricionista, alimentación supervisada y atención permanente.
- Las más completas suman actividades recreativas, estimulación cognitiva, musicoterapia, gimnasia y espacios verdes.
- El precio puede aumentar si la persona requiere asistencia moderada o severa.
- Existen hogares públicos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.
- Antes de elegir, las familias deben observar higiene, seguridad, trato del personal y condiciones del lugar.
- El costo es importante, pero también lo son la dignidad, el cuidado y la calidad de vida.
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