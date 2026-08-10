Salta: piden colocar 200 cámaras para reforzar los controles en la frontera con Bolivia

La implementación del sistema de emergencias 911 junto con una red de entre 150 y 200 cámaras de seguridad fue propuesta para reforzar el control en la frontera norte de Salta con Bolivia y permitir una respuesta más rápida ante hechos delictivos.

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El planteo fue realizado por el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón , quien advirtió sobre las dificultades operativas que existen actualmente en la zona y la rapidez con la que pueden movilizarse las personas involucradas en delitos a través del límite internacional.

Cazón explicó que uno de los principales problemas está relacionado con los tiempos de respuesta ante un delito, debido a la cercanía con territorio boliviano.

“El primer minuto es clave porque, si no, en cinco minutos la gente está en Bolivia y entra en otro terreno la investigación”, señaló.

Ante esta situación, propuso instalar un sistema integral de videovigilancia que pueda ser observado en tiempo real desde el 911.

“Para mí, que se instale un 911 es central, pero con 150 o 200 cámaras para tener una prevención efectiva y adelantarse al delito”, sostuvo.

La propuesta apunta además a mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales que intervienen en la zona fronteriza.

“Todas las fuerzas tienen que estar integradas, para poder hacer un dique de contención en serio en la frontera”, afirmó Cazón.

Escáneres y radares durante las 24 horas

El fiscal también sostuvo que la presencia de efectivos por sí sola resulta insuficiente para controlar todos los pasos existentes en la frontera.

“Tenés 170 pasos y no podés poner un gendarme en cada uno; sí o sí tiene que haber escáneres fijos y radares las 24 horas”, explicó.

Según planteó, estas herramientas permitirían no solamente mejorar la prevención y detección de movimientos sospechosos, sino también obtener registros que puedan incorporarse posteriormente como elementos probatorios en investigaciones penales.

Cazón insistió en la necesidad de incorporar tecnología para enfrentar las particularidades del delito en la zona fronteriza. “Si no trabajás con la tecnología y los avances en ese sentido, podemos estar cien años hablando de las mismas cosas”, concluyó.