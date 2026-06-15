La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

La reciente publicación del Decreto 438/2026 abrió una gran posibilidad comercial para el norte argentino: la instalación de tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres, bajo un esquema similar al que hoy funciona en aeropuertos internacionales y zonas francas como la Zofri de Iquique, en Chile.

NOA. Aguinaldo, fin de semana largo y cambio favorable: lo que mueve la frontera de Salta con Bolivia

Norte. De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Por su ubicación estratégica y el intenso flujo de personas que registra a diario, Aguas Blancas aparece como uno de los puntos con potencial para desarrollar este sistema en la frontera entre Salta y Bolivia. La medida incorpora al derecho argentino una normativa vigente del Mercosur y establece el marco legal para que los cruces internacionales terrestres puedan operar con regímenes comerciales especiales.

El Decreto 438/2026 reglamentó la instalación de tiendas libres de impuestos —conocidas como Duty Free Shops— en pasos fronterizos terrestres habilitados. Hasta ahora, este tipo de comercios funcionaba principalmente en aeropuertos internacionales. Con la nueva normativa, el esquema también podrá aplicarse en corredores terrestres de alto tránsito.

El objetivo es captar parte del consumo que actualmente se realiza fuera del país, atraer inversiones privadas y promover el desarrollo económico de las localidades fronterizas.

Por qué Aguas Blancas podría convertirse en una Zofri

Aguas Blancas reúne varias de las condiciones que exige el sistema: es un paso internacional habilitado, registra un intenso flujo de viajeros y concentra una fuerte actividad comercial vinculada a Bolivia. En los últimos meses, la localidad volvió a ganar protagonismo por el incremento del turismo de compras hacia Bermejo, impulsado por el tipo de cambio y la diferencia de precios.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ya había planteado la posibilidad de replicar el modelo chileno. “Los salteños vamos a comprar a la Zofri de Iquique. Entonces, ¿por qué no podrían venir a Aguas Blancas a comprar tecnología de primera o marcas internacionales?”, se preguntó en una entrevista.

Para el funcionario, la medida representa una oportunidad para transformar parte del comercio informal en actividad regulada. “Es libre de impuestos. Es lo mismo, pero legal. Es legalizar la informalidad, pero en el comercio minorista”, explicó en declaraciones previas.

Quiénes podrán comprar en las tiendas libres de impuestos

La normativa establece límites precisos. El acceso a las mercaderías exentas de impuestos estará reservado exclusivamente a viajeros internacionales que ingresen o salgan legalmente del país. Es decir, no cualquier persona podrá comprar: será necesario estar realizando un cruce internacional regular y cumplir con las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras.

Además, las compras quedarán sujetas al régimen de equipaje vigente, tal como sucede a quienes van al Zofri de Iquique que conocen la modalidad.

Qué se podrá comprar en una futura Zofri

Uno de los principales atractivos del sistema es la posibilidad de acceder a productos nacionales e importados libres de impuestos, bajo un régimen similar al que hoy funciona en aeropuertos internacionales y zonas francas como la de Iquique, en Chile.

La oferta podría incluir desde tecnología y artículos electrónicos hasta indumentaria, calzado, perfumería y productos para el hogar, además de mercadería de primeras marcas que hoy muchas veces se busca fuera del país.

Sin embargo, el esquema no funcionará como un canal de importación sin límites. Las compras estarán destinadas exclusivamente al consumo personal de los viajeros y deberán respetar las franquicias y topes establecidos por la normativa aduanera vigente. Esto significa que los productos adquiridos no podrán destinarse a la reventa ni a fines comerciales, mientras que la autoridad competente definirá qué artículos estarán permitidos y cuáles quedarán excluidos del régimen.

Zofri Aguas Blancas - Imagen generada con inteligencia artificial Zofri Aguas Blancas - Imagen generada con inteligencia artificial

Quién controlará el funcionamiento

La habilitación de las tiendas no será automática. La autorización dependerá del Ministerio de Economía de la Nación y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la ex AFIP-Aduana.

Estos organismos deberán delimitar las áreas bajo control aduanero y autorizar la instalación de los locales comerciales. Por ese motivo, si bien el marco legal ya está vigente, todavía restan etapas administrativas y reglamentarias para su implementación efectiva.

De las compras en Bolivia a atraer consumidores a Argentina

Durante años, la dinámica de la frontera tuvo una dirección en donde se registra a argentinos cruzando hacia Bolivia para comprar. De hecho, el propio Zigarán en su rol de interventor de Aguas Blancas, sintetizó ese fenómeno con una frase que se volvió habitual en la frontera: “Van a comprar en Bolivia, esa es la realidad”.