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28 de julio de 2026 - 11:44
País.

Vecinos denuncian sobrevuelos de avionetas en la frontera con Bolivia

Vecinos de Alto La Sierra, en el norte de Salta, denunciaron que dos aeronaves sobrevolaron la zona a baja altura.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alto La Sierra, cerca de la frontera con Bolivia (Foto: SALTA mi querida provincia)

Alto La Sierra, cerca de la frontera con Bolivia (Foto: SALTA mi querida provincia)

Vecinos de Alto La Sierra, en el municipio salteño de Santa Victoria Este, denunciaron que dos avionetas habrían sobrevolado a baja altura una zona cercana a la frontera entre Argentina y Bolivia, un episodio que volvió a generar preocupación entre los pobladores.

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Según relataron los habitantes, el hecho habría ocurrido durante la mañana del domingo, alrededor de las 8, en el paraje Las Palmitas. Algunos aseguraron haber registrado en video el paso de una de las aeronaves y sostuvieron que una segunda también habría participado del sobrevuelo.

De acuerdo con la información difundida por medios de Salta, la situación habría sido comunicada a las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no trascendió información oficial sobre la identidad de las avionetas, si contaban con autorización para operar en la zona o cuál habría sido el motivo de los vuelos.

Los vecinos vinculan el hecho con antecedentes en la región

Los denunciantes manifestaron su preocupación debido a que, en distintas oportunidades, la región fronteriza fue escenario de investigaciones relacionadas con presuntos vuelos clandestinos.

No obstante, no existe información oficial que vincule este episodio con actividades ilícitas. Cualquier relación con maniobras de narcotráfico responde a las sospechas expresadas por algunos vecinos y deberá ser determinada por las autoridades competentes en caso de iniciarse una investigación.

El episodio también reavivó el debate sobre los controles en la frontera norte y el alcance del Plan Güemes, implementado por Nación y la Provincia de Salta para reforzar la vigilancia en distintos corredores fronterizos mediante operativos conjuntos de las fuerzas federales y provinciales.

Si bien el operativo se desarrolla en localidades consideradas estratégicas, como Aguas Blancas, Orán, Salvador Mazza, Aguaray y Tartagal, el hecho denunciado en Alto La Sierra volvió a poner el foco sobre otros sectores de la extensa frontera argentino-boliviana.

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