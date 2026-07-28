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28 de julio de 2026 - 09:08
País.

Fundación Sí: últimos días para inscribirse en las residencias universitarias gratuitas

La convocatoria de Fundación Sí permanecerá abierta hasta el 31 de julio. El programa ofrece alojamiento, alimentación y acompañamiento para jóvenes.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

La residencia de la Fundación Sí en Jujuy.

Convocatoria Fundación Sí.

Convocatoria Fundación Sí.

Fundación Sí mantiene abierta la inscripción para acceder a sus Residencias Universitarias, un programa que busca garantizar que la falta de recursos económicos o la distancia no sean un impedimento para que los jóvenes puedan estudiar una carrera.

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La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 31 de julio y permitirá postularse para vivir en alguna de las 28 residencias universitarias gratuitas que la organización tiene distribuidas en distintas ciudades del país.

Un programa que busca garantizar el acceso a la universidad

Las Residencias Universitarias de Fundación Sí nacieron con el objetivo de acompañar a estudiantes que, por vivir lejos de los centros universitarios o por no contar con los recursos suficientes, encuentran dificultades para acceder a la educación superior.

Además de brindar un lugar donde vivir, el programa propone un acompañamiento integral durante toda la carrera, con el propósito de favorecer la permanencia y la graduación de los estudiantes.

Cada residencia funciona como un espacio de convivencia donde los jóvenes reciben apoyo de un equipo de voluntarios que los acompaña tanto en el aspecto académico como en el desarrollo personal.

¿Qué incluye la residencia?

Quienes sean seleccionados accederán a distintos beneficios, entre ellos:

  • Vivienda gratuita.
  • Comida.
  • Apoyo académico.
  • Acompañamiento permanente de voluntarios.

El programa busca que los estudiantes puedan concentrarse en su formación universitaria, reduciendo las dificultades económicas que muchas veces impiden continuar los estudios.

Convocatoria Fundación Sí.

Convocatoria Fundación Sí.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a:

  • Egresados 2026.
  • Jóvenes con el secundario completo.
  • Menores de 25 años.
  • Personas que deseen estudiar una carrera universitaria y no puedan hacerlo por cuestiones económicas o por la distancia entre su lugar de residencia y la institución educativa.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio inscripciones.fundacionsi.org.ar.

Para consultas, Fundación Sí también habilitó el WhatsApp +54 9 11 5410-7309.

La organización recordó que el 31 de julio será el último día para completar la postulación, por lo que invitó a los interesados a iniciar el trámite antes del cierre de la convocatoria.

¿En qué ciudades hay Residencias Universitarias de Fundación Sí?

  • San Fernando del Valle de Catamarca
  • Casilda, Santa Fe (Veterinaria)
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Formosa
  • General Roca, Río Negro
  • San Salvador de Jujuy
  • La Plata, Buenos Aires
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Neuquén
  • Pergamino, Buenos Aires
  • Posadas, Misiones
  • Resistencia, Chaco
  • Rosario, Santa Fe
  • Salta
  • San Justo (Bs. As.)
  • Santa Fe
  • Santa Rosa, La Pampa
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Villa Mercedes, San Luis
  • Capital Federal
Residencias Universitarias.

Residencias Universitarias.

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