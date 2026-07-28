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28 de julio de 2026 - 10:01
País.

Kristalina Georgieva visitará Vaca Muerta junto a Luis Caputo y recorrerá un pozo clave de YPF

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, llegará este martes al yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará este martes el yacimiento de Vaca Muerta junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en una recorrida que busca conocer de primera mano el desarrollo del sector energético argentino, considerado uno de los principales motores de crecimiento y generación de divisas para el país.

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La actividad se realizará en Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, donde Georgieva y Caputo serán recibidos por el presidente de YPF, Horacio Marín. La visita incluirá una recorrida por el yacimiento y reuniones para analizar el potencial de la industria hidrocarburífera, que proyecta exportaciones de entre USD 11.000 millones y USD 15.000 millones anuales.

El interés del organismo por el sector quedó reflejado durante la conferencia de prensa que Georgieva compartió el lunes con Caputo, donde destacó que la industria del petróleo, el gas y la minería está impulsando el crecimiento de la economía argentina.

El foco del FMI en la Argentina

Si bien valoró el desempeño del sector energético, la titular del FMI advirtió que el principal desafío de la próxima etapa del programa económico será extender ese crecimiento al resto de la actividad.

"Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí", sostuvo Georgieva.

En ese sentido, remarcó la necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento para empresas y familias, impulsar el desarrollo del mercado de capitales y facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.

"Algunos bancos han acumulado préstamos en mora y hay que gestionarlos", señaló la funcionaria al referirse a uno de los desafíos del sistema financiero.

El crecimiento energético como motor de la economía

Durante su estadía en el país, Georgieva sostuvo que el FMI no observa como principal riesgo la situación fiscal ni la capacidad de pago de la Argentina, sino la necesidad de que el crecimiento generado por la energía y la minería alcance a otros sectores productivos que concentran gran parte del empleo, como la construcción, los servicios, la logística y las pymes.

La visita a Vaca Muerta forma parte de esa agenda y busca conocer el avance de uno de los proyectos estratégicos para la economía argentina, con capacidad para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas en los próximos años.

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