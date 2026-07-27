Kristalina Georgieva en la Argentina: el Gobierno busca respaldo y negocia nuevas metas económicas

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , llegó a la Argentina para cumplir una agenda de alto impacto político y económico. Durante su visita se reunirá con el presidente Javier Milei , mantendrá encuentros con el equipo económico y viajará a Vaca Muerta , uno de los activos estratégicos que el Gobierno busca mostrar como motor de generación de divisas.

Política. El FMI impulsa un dólar más alto y crece el debate sobre su impacto social en Argentina

La llegada de la titular del FMI ocurre en un momento clave para la administración nacional: el Gobierno intenta consolidar el respaldo del organismo, avanzar con la nueva revisión del acuerdo y sostener la confianza de los mercados en medio de metas exigentes y vencimientos de deuda hacia los próximos años.

La primera actividad formal de Georgieva fue en el Ministerio de Economía , donde se reunió con el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili . Luego, la agenda contempla un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada y la participación en una reunión de gabinete ampliado.

Desde el FMI habían explicado que el viaje se enmarca en el “compromiso cercano y constructivo” del organismo con la Argentina, con el objetivo de intercambiar miradas sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país.

Para el Gobierno, la visita funciona como una señal política hacia afuera y hacia adentro: busca mostrar respaldo internacional al programa económico y reforzar la idea de que la Argentina mantiene abierta una línea de diálogo directa con el principal acreedor del país.

La visita a Vaca Muerta, una señal económica

Uno de los puntos más importantes del viaje será la recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén. Georgieva visitará el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín.

La elección del destino no es casual. Vaca Muerta representa una de las principales apuestas del Gobierno para aumentar exportaciones, generar dólares y fortalecer las reservas internacionales. En ese marco, mostrar el potencial energético ante la titular del FMI tiene un objetivo claro: presentar una fuente concreta de crecimiento y financiamiento futuro. El sector energético aparece como una pieza central para el Gobierno porque puede ayudar a mejorar la balanza comercial y reducir la dependencia de financiamiento externo. Por eso, la visita al yacimiento tiene un valor simbólico, pero también económico.

Metas, reservas y compromisos pendientes

La visita también llega en medio del seguimiento de los compromisos asumidos con el FMI. El organismo también monitorea la calidad y sostenibilidad de las reservas acumuladas, no solo el volumen de compras netas de dólares. Este punto es importante porque el Gobierno necesita mostrar que la mejora externa puede sostenerse en el tiempo y no depende únicamente de medidas transitorias.

Además, el último informe del FMI incluyó compromisos vinculados a la reducción de subsidios a la energía, la mejora en la orientación de transferencias sociales y la racionalización del gasto discrecional. Entre las medidas mencionadas aparece la postergación de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, una decisión vinculada al costo fiscal que tendría su implementación.

El desafío de la deuda hacia 2027

Más allá de la agenda inmediata, la visita de Georgieva también se proyecta sobre un problema de fondo: los vencimientos de deuda que Argentina deberá enfrentar en 2027. El país afronta un desafío importante en moneda extranjera para ese año y que el Gobierno planea cubrir esas obligaciones con una combinación de financiamiento multilateral, privatizaciones y emisión de deuda local, evitando por ahora un regreso pleno a los mercados internacionales.

Ese punto es clave porque el programa económico necesita no solo ordenar las cuentas fiscales, sino también garantizar capacidad de pago. En ese sentido, Vaca Muerta, las exportaciones y la acumulación de reservas forman parte de una misma discusión: cómo generar dólares suficientes para sostener el esquema económico.

Llegó al país Kristalina Georgieva, directora del FMI: se reunirá con Milei y visitará Vaca Muerta

Un respaldo con condiciones

La presencia de Georgieva en Buenos Aires es leída como un gesto de respaldo al rumbo económico de Milei. El FMI viene acompañando el ajuste fiscal, las reformas y la política de baja de la inflación, pero al mismo tiempo mantiene advertencias sobre los riesgos del programa.

Por eso, la visita combina apoyo político, seguimiento técnico y presión sobre los compromisos pendientes. Para el Gobierno, es una oportunidad para exhibir confianza internacional. Para el FMI, es una instancia para revisar de cerca si la estabilización económica puede sostenerse en el tiempo y traducirse en crecimiento, inversiones y acumulación genuina de reservas.

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