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8 de julio de 2026 - 12:35
País.

FMI: Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fin de mes

La visita de Kristalina Georgieva, titular del FMI, se da en el marco de las negociaciones por el programa económico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dio una conferencia de prensa en el marco de las reunions de primavera del organismo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de este mes por invitación del presidente Javier Milei, según confirmó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo.

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A través de un mensaje, el funcionario anunció la llegada de la titular del organismo y destacó el trabajo conjunto que mantiene el Gobierno con el Fondo.

"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", expresó Caputo.

“Excelente” relación con el FMI

El ministro calificó como "excelente" la relación entre la administración nacional y el organismo multilateral y señaló que la visita se desarrollará "en el marco del exitoso programa económico en curso".

Además, sostuvo que la presencia de Georgieva en el país "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Continuidad del programa económico

La visita se enmarca en la continuidad de las conversaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional sobre el desarrollo del programa económico y las revisiones previstas en el acuerdo vigente.

El anuncio se produjo pocos días después de la presentación del programa financiero hasta 2027, encabezada por Caputo junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase. En esa oportunidad, el equipo económico detalló la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta el final del mandato del presidente Milei.

Tal como había anticipado el viceministro de Economía, José Luis Daza, ese programa financiero forma parte de la segunda revisión del acuerdo que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

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