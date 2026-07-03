Eliminan el Ministerio del Interior y Diego Santilli suma esas funciones a la Jefatura de Gabinete

La partida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete impulsaron una amplia reorganización dentro de la estructura del Gobierno nacional . Tal como había adelantado Infobae , se confirmó de manera oficial la disolución del Ministerio del Interior , cuyas atribuciones pasarán a depender del jefe de Gabinete .

Con esta modificación , la Jefatura de Gabinete adoptó un nuevo esquema organizativo basado en una conducción de tres niveles . En ese marco, Santilli contará con dos vicejefaturas : una dedicada a las funciones propias de la Jefatura de Gabinete y otra que asumirá las competencias que hasta ahora estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior . La reestructuración fue oficializada mediante el Decreto N.º 571/2026 , publicado en el Boletín Oficial .

De acuerdo con lo que informaron fuentes oficiales , Ignacio Devitt será designado como vicejefe de Gabinete , mientras que Gustavo Coria quedará al frente de la vicejefatura de Interior . Ambos mantienen una estrecha relación de confianza con Karina Milei , hermana del presidente Javier Milei , quien fortaleció su influencia dentro del oficialismo en medio de la puja interna que mantiene con Santiago Caputo .

En línea con la reorganización institucional oficializada durante la madrugada, tanto Coria como Devitt quedaron formalmente nombrados en sus nuevos cargos. A través del Decreto N.º 575/2026 , Coria dejó su condición de secretario para asumir como vicejefe de Interior, mientras que el Decreto N.º 574/2026 dispuso el traslado de Devitt desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos hacia la Vicejefatura de Gabinete .

En relación con la decisión, voceros de la Casa Rosada explicaron que la reestructuración apunta a optimizar el funcionamiento del Gobierno y fortalecer la articulación entre las distintas dependencias nacionales. Asimismo, aclararon que este esquema no es inédito, ya que fue el mismo modelo organizativo implementado por Guillermo Francos cuando quedó al frente de la Jefatura de Gabinete.

Casa Rosada

Redistribución de áreas estratégicas

Además, también se introdujeron modificaciones de relevancia en la estructura que depende de manera directa de la Presidencia de la Nación, que incorporó bajo su órbita todas las áreas vinculadas con la comunicación del Poder Ejecutivo. De este modo, pasarán a integrar ese ámbito la Secretaría General, encabezada por la hermana del Presidente, junto con Legal y Técnica, Inteligencia de Estado, Vocería Presidencial, Comunicación y Medios y Cultura.

Como parte de esta reconfiguración, la Vicejefatura de Gabinete tendrá bajo su dependencia las secretarías de Innovación y Ciencia y Asuntos Estratégicos, además de incorporar una nueva cartera que reunirá las áreas de Turismo, Ambiente y Deportes. Esta unificación implicará un cambio significativo en la forma de abordar las políticas públicas vinculadas a esos sectores.

En tanto, la Vicejefatura de Interior quedará encargada de articular los vínculos políticos e institucionales con las provincias, los gobiernos municipales y el Congreso de la Nación. Asimismo, con estos cambios, este ámbito pasará a incorporar atribuciones centrales que hasta ahora estaban bajo la órbita del ya disuelto Ministerio del Interior.

De este modo, pasarán a depender de su área de control las dependencias de Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Relación con las Provincias, la Relación con los Municipios, la Reforma Política, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y los Parques Nacionales.

Nuevas funciones administrativas y primeros movimientos

La reestructuración incorporó nuevas competencias para la Secretaría Legal y de Administración, que pasará a encargarse de la conducción jurídica y del manejo administrativo integral de toda la Jefatura de Gabinete. A su vez, la Secretaría Ejecutiva ampliará su alcance al asumir tareas vinculadas con el análisis presupuestario, la articulación entre ministerios y el control de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Un adelanto del modo en que empezará a operar la nueva arquitectura del Estado nacional se observó el miércoles de esta semana, cuando la Secretaría General de la Presidencia reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de dar a conocer su renovado núcleo de coordinación política. En ese marco, la funcionaria terminó de afianzarse como la principal referencia de un esquema de conducción que busca concentrar y ordenar la toma de decisiones políticas.

Tras ofrecer un mensaje en el que puso el énfasis en la investigación que involucra al ex jefe de Gabinete, la hermana del Presidente convocó a los funcionarios seleccionados para integrar el equipo político del oficialismo a ubicarse de pie junto a ella.

Agenda con gobernadores y avances por reformas estructurales

Entre los presentes se encontraban Santilli y Devitt, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino; y la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich.

Karina definió que Santilli, Devitt y los Menem queden a cargo de las conversaciones con los gobernadores. La meta central de ese esquema sería facilitar el camino para impulsar la reforma política y avanzar con la eliminación de las PASO. Por ahora, cerca de la mitad de los mandatarios provinciales ya expresaron su respaldo al nuevo jefe de Gabinete, quien comenzó formalmente su agenda de trabajo y mantuvo un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

“Tuvimos una muy buena reunión con Diego Santilli, donde acordamos avanzar en el decreto que habilitará la licitación del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia la próxima semana: una obra esperada durante años por todos los vecinos del sur de la provincia”, comunicó el gobernador de Chubut a través de la red social X.

Asimismo, el mandatario adelantó la intención de conformar una mesa de diálogo destinada a encarar el proceso de concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.