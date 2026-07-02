Inauguraron el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

El Centro Cultural Lola Mora quedó inaugurado este jueves 2 de julio en Jujuy , luego de varios años de trabajo y de un proceso iniciado en 2018, cuando el arquitecto César Pelli diseñó el edificio especialmente para albergar las obras de la reconocida escultora argentina.

El espacio concentra en un mismo lugar las esculturas que durante años estuvieron distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Además, incorpora una torre eólica, sistemas sustentables, un puente de acceso, instalaciones interiores y envolventes vidriadas.

El gobernador Carlos Sadir celebró la apertura y destacó el valor arquitectónico del edificio. “La verdad que muy contento de llegar a este punto, de inaugurar el Centro Cultural Lola Mora. Es una obra de César Pelli, una de sus últimas obras, y además el edificio en sí mismo también es una obra”, expresó en diálogo con Canal 4.

Sadir remarcó que el nuevo espacio permite reunir el patrimonio de la artista en un solo lugar. “Las obras de Lola Mora estuvieron durante tantos años en distintas partes de nuestra ciudad y hoy están todas concentradas acá. Es un evento muy importante para nosotros”, afirmó.

El mandatario sostuvo que tendrá impacto tanto en la cultura como en la actividad turística: “Es un objetivo cumplido. Llevamos varios años de construcción, pero creo que ha quedado fantástico”, señaló.

Centro Cultural Lola Mora.

También indicó que el proyecto fue monitoreado por el estudio de Pelli y otros profesionales especializados. “Más del 70% de la mano de obra y de los materiales es jujeño, así que es un gusto y un lujo poder inaugurar”, destacó.

"Siempre podemos más"

El exgobernador Gerardo Morales también estuvo en la inauguración y resaltó la importancia de que César Pelli haya dejado su huella en Jujuy ya que eligió la provincia "entre otras obras que ha hecho en el mundo. Por eso ha tenido premios internacionales esta obra, lo va a seguir teniendo seguramente, ha tenido connotaciones en Estados Unidos y en medios internacionales importantes".

Centro Cultural Lola Mora.

"Yo creo que eso para Jujuy es importante, ponen valor nuestra cultura, ponen valor lo que somos. Creo que así hay que pensar a Jujuy, siempre pensar que siempre podemos más".

"Un día histórico"

Centro Cultural Lola Mora.

El ministro de Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó la inauguración del Centro Cultural Lola Mora y sostuvo que se trata de “una obra icónica que permitirá posicionar a San Salvador de Jujuy, a la provincia y a toda la región norte en otro nivel turístico y cultural". Señaló que el espacio ayudará a consolidar a la capital jujeña como destino y generará un efecto multiplicador en la actividad privada.

“Va a ser un faro de la cultura” y “un atractivo turístico de jerarquía”, afirmó. También remarcó el valor simbólico de reunir en Jujuy la obra de Lola Mora dentro del último edificio diseñado en vida por César Pelli.

Centro Cultural Lola Mora.

Posadas consideró que la apertura marca “un día histórico para la provincia” y pidió que los jujeños se apropien del lugar. “Esto le pertenece a todos los jujeños”, expresó, al tiempo que convocó a visitarlo, cuidarlo y difundirlo.

“Llegó el día tan esperado”

Maximiliano Alustiza, director general del Centro Cultural Lola Mora, manifestó su emoción por la apertura definitiva al público.

Centro Cultural Lola Mora.

“Llegó el día tan esperado para nosotros. Ya habíamos invitado a algunos vecinos e instituciones, pero ahora estamos abiertos para todos los jujeños y para todos los turistas que quieran visitar”, explicó.

El director explicó que el recorrido comienza por un puente de escala íntima y que la perspectiva se amplía a medida que el visitante avanza. “Se van a encontrar con la naturaleza y con las esculturas de una de las artistas argentinas más importantes. Es como si la naturaleza abrazara a las esculturas”, describió.