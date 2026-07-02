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2 de julio de 2026 - 13:37
Jujuy.

Este jueves inauguran el Centro Cultural Lola Mora en Jujuy

El espacio diseñado por César Pelli abre sus puertas este jueves 2 de julio con el objetivo de marcar un nuevo hito para el patrimonio y la cultura de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Centro Cultural Lola Mora

Centro Cultural Lola Mora

El Centro Cultural Lola Mora será inaugurado este jueves 2 de julio. La obra reúne en un mismo espacio la preservación del patrimonio histórico, la arquitectura de excelencia, la innovación tecnológica y una visión de desarrollo sostenible.

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La apertura representa la culminación de un proceso iniciado años atrás con el propósito de otorgar a las esculturas de Lola Mora un ámbito definitivo para su conservación, exhibición y puesta en valor, transformando al complejo en un nuevo faro cultural para la provincia y el país.

El proyecto comenzó a gestarse en 2018, cuando el arquitecto César Pelli diseñó un edificio especialmente concebido para albergar la obra de la artista. En agosto del 2022 comenzaron formalmente los trabajos.

Jujuy - Centro Cultural Lola Mora

Desde entonces, la obra avanzó atravesando distintas etapas constructivas: la ejecución de la estructura principal, el montaje de la torre eólica, la construcción del puente de acceso, la incorporación de sistemas sustentables, las instalaciones interiores y la colocación de las envolventes vidriadas, hasta alcanzar su etapa final durante 2026.

Paralelamente, el conjunto escultórico de Lola Mora fue reunido nuevamente, permitiendo congregar un patrimonio artístico de enorme valor histórico para la provincia y para la Argentina.

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