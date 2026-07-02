Preocupa el aumento de casos de VIH en el país y la falta de datos en Jujuy

El aumento escalonado de los diagnósticos tardíos de VIH mantiene en alerta a la Argentina, mientras que en Jujuy todavía faltan datos que permitan conocer con precisión la situación de las personas al momento de recibir el resultado positivo. Así lo explicó Juan Carlos Márquez, integrante de la Asociación Civil de Promoción de la Salud.

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El referente señaló que se habla de diagnóstico tardío cuando una persona descubre que vive con VIH una vez que la infección ya se encuentra en un estadio avanzado y su sistema de defensas está afectado.

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Márquez recordó que el virus de la inmunodeficiencia humana puede permanecer durante mucho tiempo sin presentar síntomas, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual.

“Una persona puede estar entre cinco y diez años sin saber que vive con el virus. Por lo tanto, la única manera de conocer su diagnóstico es haciéndose el test”, explicó.

Cuando el resultado positivo se obtiene en una etapa avanzada, los análisis complementarios pueden mostrar que el sistema inmunológico ya está debilitado o que comenzaron a aparecer enfermedades oportunistas.

Para determinar el estado de la infección se realizan estudios de carga viral y CD4. El primero permite medir la cantidad de virus presente en el organismo, mientras que el segundo analiza la respuesta del sistema de defensas.

“Son dos análisis como una balanza. Ahí se puede observar si hay una carga baja, mediana o alta y si existe un sistema bastante desgastado, donde el virus aprovecha para alterar nuestros sistemas”, indicó Márquez.

Cuando las defensas están comprometidas, incluso enfermedades comunes, como una gripe, pueden generar complicaciones mayores.

Menor percepción del riesgo y falta de controles

Márquez sostuvo que muchas personas dejaron de considerar al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual como un riesgo presente.

“Muchas personas se relajaron. Es como que pasó de moda hablar del tema y tal vez no entienden la importancia de hacerse el test por lo menos una vez al año”, manifestó.

También remarcó que, pese a que actualmente existe mayor información, campañas de prevención y distribución de preservativos, todavía persisten dificultades para que la población acceda a los controles.

El referente explicó que hoy una persona que vive con VIH y accede al tratamiento puede desarrollar una vida diferente a la de hace 20 años. Sin embargo, insistió en que es fundamental detectar la infección de manera temprana.

Nuevas herramientas para prevenir el VIH

Además del preservativo, Márquez destacó la existencia de nuevas herramientas de prevención, como la profilaxis preexposición, conocida como PrEP.

Se trata de un medicamento que pueden tomar las personas que no viven con VIH para reducir el riesgo de adquirir el virus. Según explicó, esta herramienta se encuentra disponible de manera gratuita en el país.

“Los organismos internacionales y el Ministerio de Salud de la Nación vienen reclamando que no solamente se piense en cuántos test se ofrecen, sino también en cuántas de las personas que se hicieron el test acceden a la profilaxis preexposición”, señaló.

Márquez también mencionó la posibilidad de que en el futuro se encuentren disponibles en el país tratamientos inyectables que ya son utilizados en otros lugares y que se aplican cada dos o seis meses.

Jujuy no cuenta con datos sobre los diagnósticos tardíos

En relación con la situación provincial, el integrante de la Asociación Civil de Promoción de la Salud aseguró que Jujuy lleva varios años sin contar con información que permita conocer en qué estado llegan las personas al diagnóstico.

“La provincia de Jujuy, lamentablemente, ya tiene varios años sin conocer cuál es el estado de las personas según el diagnóstico. Ese es un dato que todavía está faltando”, expresó.

Márquez sostuvo que disponer de esa información permitiría determinar qué porcentaje de los casos detectados en la provincia corresponde a diagnósticos tardíos.

Los datos utilizados para analizar la situación nacional surgen del Boletín Epidemiológico Nacional y fueron retomados por diferentes organizaciones, entre ellas la Fundación Huésped, en el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, que se conmemora cada 27 de junio.

Jóvenes, adultos y adultos mayores: donde hay más casos

Según explicó, las poblaciones más afectadas continúan siendo las de adolescentes, jóvenes y adultos, con una mayor incidencia entre jóvenes y adultos.

Sin embargo, advirtió que también se registró un crecimiento de casos dentro de la población de adultos mayores, un grupo que no debe quedar fuera de las campañas de prevención y diagnóstico.

El test es gratuito, voluntario y confidencial

Márquez explicó que el test rápido de VIH es un procedimiento sencillo, similar a un control de glucemia.

“Es un pinchacito, con una gotita de sangre, y en 15 minutos ya conocemos los resultados”, detalló.

Además, recordó que la Ley Nacional 27.675, de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, establece la importancia del asesoramiento antes y después de la prueba.

El test continúa siendo gratuito y puede realizarse en diferentes puntos del sistema público de salud y en otros espacios habilitados. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga también tienen la obligación de brindar este servicio.

La recomendación es que todas las personas se realicen la prueba al menos una vez en la vida o una vez al año, especialmente cuando existieron situaciones de exposición.

El test no puede ser un requisito de ingreso

Márquez también recordó que la legislación prohíbe solicitar el test de VIH como requisito para realizar exámenes preocupacionales o ingresar a instituciones educativas.

La aclaración cobra relevancia ante la apertura de inscripciones en diferentes fuerzas de seguridad.

“Si lo quieren hacer, tienen la posibilidad de realizarlo de manera completamente voluntaria, pero no puede ser un requisito para ingresar a ninguna fuerza de seguridad ni a ninguna otra institución educativa”, concluyó.