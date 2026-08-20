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20 de agosto de 2026 - 20:58
Educación.

Este viernes es el último día de la Expo Educativa 2026: mirá los horarios

La Expo Educativa 2026 se realizará el 20 y 21 de agosto en Ciudad de las Artes, donde se reúne la oferta académica de nivel superior disponible en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se viene la Expo Educativa (Archivo)&nbsp;

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 

Este viernes 21 se realiza el último día de la Expo Educativa 2026 en Jujuy donde, los estudiantes y sus familias podrán conocer toda la oferta académica de nivel superior que tiene la provincia. Además habrá jornadas de orientación vocacional para los estudiantes.

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La intención de este evento es que, en Ciudad de las Artes se reúna, en un mismo espacio, la amplia oferta educativa de nivel superior disponible en la provincia. Los horarios para recorrer y conocer la muestra el viernes 21 de agosto será de 9 a 18.

Para conocer toda la oferta académica en relación a los profesorados, tecnicaturas, arte y diseño, ciencias sociales, salud y psicología, deportes, idiomas, turismo, tecnología, negocios y administración, medioambiente, derecho y ciencias exactas, ingresa a este link.

La Expo Educativa y la participación de los IES

Los Institutos de Educación Superior (IES) tendrán una participación destacada, presentando sus carreras y propuestas formativas con validez nacional y brindando información directa a quienes estén definiendo su futuro académico.

En este sentido, la Expo reunirá a instituciones, docentes, estudiantes, egresados, familias y comunidad, generando un espacio en el que convergerán la información sobre la oferta académica provincial, jornadas de orientación vocacional y diferentes experiencias educativas y culturales.

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