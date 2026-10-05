Ingreso a primer año 2027: inscripción en Escuelas Normales y otros trámites clave esta semana

El cronograma para el ingreso a primer año 2027 continúa del 5 al 9 de octubre con instancias importantes para estudiantes y familias. Actualización de datos, inscripciones en Escuelas Normales y una jornada informativa forman parte de las actividades previstas.

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El proceso para el ingreso a primer año 2027 en Jujuy continuará esta semana, del 5 al 9 de octubre, con diferentes trámites e instancias destinadas a estudiantes que actualmente cursan séptimo grado y a sus familias. Entre las fechas más importantes aparecen la inscripción definitiva para alumnos de Escuelas Normales, la actualización de datos personales y la jornada “Las familias van a la escuela”.

El cronograma comenzó el 28 de septiembre con la entrega de la constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado. Este documento deberá conservarse, ya que será necesario para confirmar la vacante y completar posteriormente la inscripción definitiva.

Uno de los primeros pasos previstos para esta semana corresponde a los estudiantes de Escuelas Normales .

Los días 5, 6 y 8 de octubre se realizará la inscripción definitiva y presencial para los alumnos de estas instituciones.

Actualización de datos personales

Otra de las fechas que las familias deberán tener en cuenta es el martes 6 de octubre, cuando finalizará el período establecido para la actualización de datos personales de los estudiantes de Educación Primaria.

En los casos en los que sea necesario actualizar información vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Individual (PPI), se deberá presentar la documentación correspondiente en la escuela primaria.

Atención a tutores desde el 8 de octubre

A partir del jueves 8 de octubre, también comenzará la atención a madres, padres y tutores que tengan consultas relacionadas con la primera preinscripción.

La atención estará disponible en el Complejo Ministerial, como instancia previa al inicio de la inscripción online.

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“Las familias van a la escuela”: qué pasa el 9 de octubre

El viernes 9 de octubre se desarrollará la jornada denominada “Las familias van a la escuela”, con reuniones informativas en las escuelas primarias.

Durante esta instancia se difundirá la oferta educativa disponible y se brindará información sobre el sistema de ingreso a primer año. La actividad será importante para que las familias puedan conocer las opciones antes de la primera preinscripción, que comenzará la semana siguiente.

¿Cuándo comienza la primera preinscripción?

La primera preinscripción online se realizará entre el 14 y el 18 de octubre.

En esta instancia, cada estudiante podrá seleccionar una sola institución educativa y deberá completar el formulario correspondiente a través del sitio habilitado para el ingreso 2027.

Luego de esta primera etapa, el 20 de octubre se publicará el listado de colegios y escuelas con sobredemanda y el 22 se realizará la asignación de un “momento” mediante IMPROJUY para esas instituciones.

Ingreso a 1er año.

Cronograma completo para el ingreso a primer año 2027

Estas son las fechas previstas para las próximas etapas del proceso: