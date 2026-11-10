Ingreso a primer año en Jujuy: este martes, pocos padres fueron a ratificar la inscripción

Este martes 10 de noviembre comenzó en Jujuy la inscripción presencial para los estudiantes que obtuvieron una vacante para el ingreso a primer año del secundario en el ciclo lectivo 2027. Sin embargo, durante las primeras horas del trámite se registró una baja concurrencia de familias en el Colegio N.º 2, donde todavía esperan que se acerque una importante cantidad de padres y tutores.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: ya está el listado oficial de asignación de vacantes

En diálogo con Canal 4 , la vicedirectora del establecimiento, Rita Mónica Prado, explicó que la institución tiene 150 ingresantes asignados , pero durante la primera parte de la jornada asistió aproximadamente una cuarta parte de las familias. Además, detalló cómo se organiza la atención y qué ocurre cuando los estudiantes no confirman su vacante.

“Con un total de 150 ingresantes solamente vino la cuarta parte”, señaló Prado, quien también informó que durante la mañana se entregaron 24 números para organizar la atención de las familias.

La directiva recordó que el período de inscripción presencial se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre. Por este motivo, todavía quedan jornadas disponibles para que los padres completen el trámite en la institución donde sus hijos obtuvieron una vacante.

Qué documentación deben presentar las familias

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Entre los requisitos solicitados se encuentran la partida de nacimiento, DNI, constancia de alumno regular, formularios correspondientes y fotografías 4x4. En los casos de estudiantes con discapacidad, también se solicita la documentación vinculada con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el proyecto pedagógico, cuando corresponda.

Prado indicó que algunos padres se acercaron con documentación incompleta, principalmente por la falta de certificados de residencia y fotografías. Sin embargo, aclaró que la institución contempla un plazo adicional para presentar esos papeles.

“Se les da unos días para que completen”, explicó la vicedirectora. También precisó que los estudios médicos pendientes pueden presentarse posteriormente y que la ficha médica escolar no constituye un requisito excluyente para confirmar el banco.

Qué pasa si no confirman la inscripción hasta el jueves

La vicedirectora advirtió que las familias deben presentarse dentro del período establecido para ratificar la vacante. De lo contrario, el lugar asignado puede quedar sin efecto.

“Ahí queda sin efecto la vacante, queda sin efecto el lugar del alumno”, sostuvo Prado. Asimismo, explicó que el establecimiento debe informar al Ministerio de Educación la cantidad de inscripciones confirmadas y los bancos que quedaron disponibles.

No obstante, diferenció esta situación de quienes se presentan a confirmar la inscripción, pero tienen documentación pendiente. En esos casos, los estudiantes conservan su vacante y cuentan con algunos días adicionales para completar el legajo.

Cuándo será la segunda preinscripción para primer año

Para los estudiantes que no consiguieron banco durante la primera asignación, el Ministerio de Educación estableció una segunda instancia de preinscripción entre el 17 y el 19 de noviembre.

Durante ese período, las familias podrán seleccionar hasta dos instituciones educativas con vacantes disponibles. Los resultados de esta segunda etapa se conocerán el 26 de noviembre.

El cronograma y los requisitos oficiales pueden consultarse en https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/.