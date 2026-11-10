martes 10 de noviembre de 2026
10 de noviembre de 2026 - 09:15
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Papa León XIV en Argentina, minuto a minuto del día 3: misa multitudinaria en Córdoba y vigilia con jóvenes

El Papa León XIV cumple su tercer día en Argentina con una misa multitudinaria en Córdoba, un encuentro con religiosos y una vigilia juvenil en Buenos Aires.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El Papa León XIV continúa este martes 10 de noviembre con su histórica visita a la Argentina y cumple su tercera jornada de actividades en el país. Después de dos días en Buenos Aires, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba para encabezar una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera una convocatoria cercana al millón de fieles. Desde el lunes, miles de peregrinos provenientes de diferentes provincias, entre ellos numerosos jujeños, comenzaron a llegar al lugar para participar de la celebración prevista para las 10 de la mañana.

La agenda del Santo Padre continuará con un recorrido en papamóvil por las principales avenidas de Córdoba y un saludo desde el Arzobispado. Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. A las 16:55 está previsto su regreso a Buenos Aires, donde cerrará la jornada con una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, desde las 20:15.

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León XIV llegó a Córdoba y ya se prepara para la misa en FAdeA

El Papa León XIV llegó este martes a Córdoba, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi. Luego se trasladó hacia el predio de FAdeA, donde encabezará la segunda misa multitudinaria de su visita a la Argentina.

Más de 400 mil personas ya habían ingresado al predio antes de su llegada, mientras continuaban entrando peregrinos por distintos accesos. Llaryora estimó que, sumando las actividades previstas en FAdeA, el Arzobispado y la Catedral, la convocatoria total de la jornada podría acercarse o superar el millón de personas.

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Córdoba recibe a casi un millón de fieles para la segunda misa del Papa en el país

Córdoba vive una jornada histórica con la llegada del Papa León XIV, que este martes celebrará su segunda misa multitudinaria en la Argentina.

La organización estima una convocatoria cercana al millón de personas en el predio de FAdeA y sus alrededores, con peregrinos llegados desde distintos puntos del país.

Desde la madrugada, miles de fieles comenzaron a ocupar los sectores habilitados para participar de la celebración. Tras la misa, León XIV continuará su agenda en la provincia con un recorrido en papamóvil por el centro de la ciudad y actividades religiosas junto a autoridades eclesiásticas.

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Córdoba vive una vigilia multitudinaria a la espera del Papa

Miles de fieles ya se concentran en el predio de FAdeA, en Córdoba, donde este martes el Papa León XIV celebrará una misa multitudinaria. Durante la noche, la espera estuvo marcada por música, cantos, banderas y grupos de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país.

El clima de vigilia se mantiene mientras continúa el ingreso de personas al predio y se ultiman los detalles del operativo para la celebración. La misa será uno de los momentos centrales de la visita del Pontífice a Córdoba y se espera una convocatoria masiva durante toda la mañana.

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Córdoba espera al papa León XIV con música y una multitud en FAdeA

Córdoba espera al papa León XIV con música y una multitud en FAdeA

El recorrido del papamóvil en Córdoba: por dónde pasará León XIV

Después de la misa prevista para las 10 en el predio de FAdeA, el papa León XIV iniciará cerca de las 11:45 su traslado hacia el centro de Córdoba. La primera parte del recorrido será en un vehículo cerrado: saldrá por avenida Fuerza Aérea, tomará Circunvalación y continuará hasta el sector de El Tropezón para ingresar a avenida Colón.

En la esquina de avenida Colón y Santa Fe, el Pontífice cambiará de vehículo y subirá al papamóvil descubierto. Desde allí comenzará el tramo principal destinado al saludo de los fieles: avanzará por avenida Colón, continuará por General Paz, seguirá por Vélez Sarsfield y luego tomará Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado de Córdoba.

Está previsto que cerca de las 12:30 León XIV salga al balcón del Arzobispado para saludar a las personas concentradas sobre Hipólito Yrigoyen y la zona de Obispo Trejo. Después permanecerá allí durante parte del mediodía, antes de continuar con su agenda pastoral.

Más tarde volverá a subir al papamóvil para dirigirse hacia la Catedral de Córdoba. Ese segundo trayecto continuará por Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril, hasta llegar al centro histórico. A las 15:15 está previsto el encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Para el regreso al aeropuerto, la comitiva retomará 27 de Abril, Vélez Sarsfield, General Paz, avenida Colón, Circunvalación y avenida La Voz del Interior. La partida hacia Buenos Aires está prevista alrededor de las 16:55.

Recorrido resumido del papamóvil

  • Colón y Santa Fe: León XIV sube al papamóvil.

  • Avenida Colón.

  • Avenida General Paz.

  • Avenida Vélez Sarsfield.

  • Avenida Hipólito Yrigoyen.

  • Arzobispado de Córdoba.

  • Segundo tramo: Yrigoyen → Vélez Sarsfield → 27 de Abril.

  • Llegada a la Catedral.

El corredor estará vallado y habrá cortes de tránsito. Desde las 7 de la mañana quedará restringida la circulación vehicular en sectores de La Voz del Interior, Circunvalación y Colón, mientras que los peatones sí podrán acercarse a los lugares habilitados para esperar al Papa.

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Córdoba espera al papa León XIV

Córdoba espera al papa León XIV

Misa en Córdoba, encuentro con religiosos y vigilia con jóvenes en Palermo

Papa León XIV

Papa León XIV

Agenda del Papa para este martes 10 de noviembre

7:30: Salida desde Buenos Aires hacia Córdoba

9:00: Llegada al aeropuerto de Córdoba

10:00: Misa multitudinaria en FAdeA

11:45 aprox.: Recorrido en papamóvil por Córdoba

12:30 aprox.: Saludo desde el Arzobispado

15:15: Encuentro con religiosos en la Catedral

16:55: Partida hacia Buenos Aires

18:10: Llegada a Aeroparque

20:15: Vigilia con jóvenes en Palermo

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