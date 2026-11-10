Papa León XIV en Argentina, minuto a minuto del día 3: misa multitudinaria en Córdoba y vigilia con jóvenes

El recorrido del papamóvil en Córdoba: por dónde pasará León XIV

Después de la misa prevista para las 10 en el predio de FAdeA, el papa León XIV iniciará cerca de las 11:45 su traslado hacia el centro de Córdoba. La primera parte del recorrido será en un vehículo cerrado: saldrá por avenida Fuerza Aérea, tomará Circunvalación y continuará hasta el sector de El Tropezón para ingresar a avenida Colón.

En la esquina de avenida Colón y Santa Fe, el Pontífice cambiará de vehículo y subirá al papamóvil descubierto. Desde allí comenzará el tramo principal destinado al saludo de los fieles: avanzará por avenida Colón, continuará por General Paz, seguirá por Vélez Sarsfield y luego tomará Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado de Córdoba.

Está previsto que cerca de las 12:30 León XIV salga al balcón del Arzobispado para saludar a las personas concentradas sobre Hipólito Yrigoyen y la zona de Obispo Trejo. Después permanecerá allí durante parte del mediodía, antes de continuar con su agenda pastoral.

Más tarde volverá a subir al papamóvil para dirigirse hacia la Catedral de Córdoba. Ese segundo trayecto continuará por Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril, hasta llegar al centro histórico. A las 15:15 está previsto el encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Para el regreso al aeropuerto, la comitiva retomará 27 de Abril, Vélez Sarsfield, General Paz, avenida Colón, Circunvalación y avenida La Voz del Interior. La partida hacia Buenos Aires está prevista alrededor de las 16:55.

Recorrido resumido del papamóvil

Colón y Santa Fe: León XIV sube al papamóvil.

Avenida Colón.

Avenida General Paz.

Avenida Vélez Sarsfield.

Avenida Hipólito Yrigoyen.

Arzobispado de Córdoba.

Segundo tramo: Yrigoyen → Vélez Sarsfield → 27 de Abril.

Llegada a la Catedral.

El corredor estará vallado y habrá cortes de tránsito. Desde las 7 de la mañana quedará restringida la circulación vehicular en sectores de La Voz del Interior, Circunvalación y Colón, mientras que los peatones sí podrán acercarse a los lugares habilitados para esperar al Papa.

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