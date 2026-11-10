Papa León XIV en Argentina, minuto a minuto del día 3: misa multitudinaria en Córdoba y vigilia con jóvenes

El Papa León XIV continúa este martes 10 de noviembre con su histórica visita a la Argentina y cumple su tercera jornada de actividades en el país. Después de dos días en Buenos Aires, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba para encabezar una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera una convocatoria cercana al millón de fieles. Desde el lunes, miles de peregrinos provenientes de diferentes provincias, entre ellos numerosos jujeños, comenzaron a llegar al lugar para participar de la celebración prevista para las 10 de la mañana.
León XIV llegó a Córdoba y ya se prepara para la misa en FAdeA
El Papa León XIV llegó este martes a Córdoba, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi. Luego se trasladó hacia el predio de FAdeA, donde encabezará la segunda misa multitudinaria de su visita a la Argentina.
Más de 400 mil personas ya habían ingresado al predio antes de su llegada, mientras continuaban entrando peregrinos por distintos accesos. Llaryora estimó que, sumando las actividades previstas en FAdeA, el Arzobispado y la Catedral, la convocatoria total de la jornada podría acercarse o superar el millón de personas.