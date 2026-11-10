Más de 450 mil fieles esperan al Papa León XIV en Córdoba tras una vigilia multitudinaria

Córdoba vive una mañana histórica con la llegada del Papa León XIV , quien este martes 10 de noviembre celebrará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Desde el lunes por la tarde, miles de peregrinos comenzaron a ingresar al lugar y pasaron toda la noche entre música, oración y distintas actividades religiosas, a la espera del encuentro con el Sumo Pontífice.

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La convocatoria creció durante la madrugada y, según informaron las autoridades a Cadena 3, pasadas las 7 de la mañana ya había más de 450 mil personas dentro del predio. Las estimaciones de los organizadores anticipan una asistencia que podría acercarse al millón de fieles, provenientes de distintas provincias argentinas y países vecinos.

Entre quienes llegaron a Córdoba se encuentran numerosos peregrinos de Jujuy, que viajaron especialmente para participar de la celebración. Algunos grupos realizaron largos recorridos en colectivos y se instalaron en el predio desde la noche del lunes para asegurarse un lugar.

Las puertas de FAdeA se abrieron el lunes 9 de noviembre, a las 17:40, y desde entonces el ingreso de fieles fue constante. Familias, jóvenes, grupos parroquiales y delegaciones religiosas ocuparon los sectores preparados para recibir a la multitud.

La vigilia reunió a más de 200 mil personas durante la noche, según los datos difundidos por las autoridades, y se extendió hasta el amanecer de este martes.

La programación incluyó música popular, folclore, cuarteto y presentaciones de artistas reconocidos. Entre quienes participaron de las actividades estuvieron Jairo, Jorge Rojas y diferentes grupos musicales que acompañaron a los peregrinos durante la espera.

Uno de los momentos más destacados fue un espectáculo de drones que iluminó el cielo cordobés con mensajes relacionados con la inclusión, la fraternidad y la fe. Entre las frases que se proyectaron apareció “Nadie sobra”, que fue recibida por los asistentes como parte del mensaje de la jornada.

Además, se realizaron momentos de oración comunitaria y actividades pastorales. Los sacerdotes estuvieron disponibles para acompañar a los fieles y administrar el sacramento de la reconciliación.

Las pantallas gigantes instaladas en el predio también permitieron establecer conexiones con comunidades juveniles de diferentes provincias, que participaron de vigilias simultáneas.

Durante toda la madrugada, cientos de voluntarios trabajaron en la organización del ingreso, la distribución de los asistentes y la asistencia a quienes permanecieron durante varias horas en el lugar.

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El Papa León XIV tiene previsto arribar este martes al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba alrededor de las 9 de la mañana, procedente de Buenos Aires.

Desde allí se trasladará hacia FAdeA para encabezar, a partir de las 10, una de las celebraciones centrales de su visita a la Argentina.

La misa será la segunda gran celebración multitudinaria del pontífice en el país, después de la realizada el lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El predio de FAdeA fue organizado en diferentes cuadrantes para distribuir a los asistentes y facilitar la circulación. Las autoridades establecieron las 8:55 como horario límite de ingreso, de acuerdo con la información difundida durante la mañana.

Por eso, quienes todavía se dirijan al lugar deberán prestar especial atención a las indicaciones de los organizadores y a los accesos habilitados.

Después de la misa, el Santo Padre realizará un recorrido por Córdoba en papamóvil y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, en un gesto que recuerda la histórica visita de Juan Pablo II a la provincia en 1987.

Por la tarde, a las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Finalmente, a las 16:55 está prevista su partida hacia Buenos Aires, donde continuará su agenda con una vigilia juvenil durante la noche.

La expectativa se concentra ahora en la llegada del pontífice y en la misa que reunirá a una de las mayores convocatorias religiosas de los últimos años en Córdoba.

Mientras tanto, miles de fieles continúan esperando en FAdeA, después de una noche marcada por la música, la oración y el encuentro entre peregrinos de diferentes puntos del país.