El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco en la Catedral de Buenos Aires

Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió un homenaje a su antecesor, Francisco, durante su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. Antes de participar de la celebración de las vísperas con los obispos argentinos, el Santo Padre se acercó a una placa conmemorativa de Jorge Mario Bergoglio y permaneció unos instantes en silencio y oración.

El homenaje tuvo lugar en el mismo templo donde Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Papa en 2013. La placa, ubicada detrás del altar, fue restaurada con motivo de la visita de León XIV.

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos Durante el momento de oración, seis niños de parroquias y asociaciones de la arquidiócesis depositaron flores junto al memorial.

Posteriormente, León XIV encabezó la celebración de las vísperas acompañado por integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de la Iglesia.

Al finalizar, el pontífice recibió a ocho sobrinos de Francisco, quienes le entregaron una rosa blanca como símbolo de afecto y continuidad espiritual. El gesto formó parte de los homenajes que León XIV dedicó a Francisco durante su recorrido por Argentina, recordando su legado y su vínculo con la Iglesia del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.