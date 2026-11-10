martes 10 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2026 - 09:39
Visita Papal.

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco en la Catedral de Buenos Aires

El Papa León XIV se detuvo a rezar frente a una placa dedicada a Francisco durante su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos

Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió un homenaje a su antecesor, Francisco, durante su visita a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. Antes de participar de la celebración de las vísperas con los obispos argentinos, el Santo Padre se acercó a una placa conmemorativa de Jorge Mario Bergoglio y permaneció unos instantes en silencio y oración.

Lee además
El testimonio de un jujeño tras el encuentro con el Papa León XIV
Fe.

"Te tiembla todo": el testimonio de un jujeño tras el encuentro con el Papa León XIV
el papa leon xiv llego a cordoba para celebrar una misa ante una multitud de fieles
En vivo.

El Papa León XIV llegó a Córdoba para celebrar una misa ante una multitud de fieles

El homenaje tuvo lugar en el mismo templo donde Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Papa en 2013. La placa, ubicada detrás del altar, fue restaurada con motivo de la visita de León XIV.

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

El Papa León XIV rindió homenaje a Francisco durante su visita a Córdoba

Un homenaje a Francisco junto a los obispos argentinos

Durante el momento de oración, seis niños de parroquias y asociaciones de la arquidiócesis depositaron flores junto al memorial.

Posteriormente, León XIV encabezó la celebración de las vísperas acompañado por integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de la Iglesia.

Al finalizar, el pontífice recibió a ocho sobrinos de Francisco, quienes le entregaron una rosa blanca como símbolo de afecto y continuidad espiritual.

El gesto formó parte de los homenajes que León XIV dedicó a Francisco durante su recorrido por Argentina, recordando su legado y su vínculo con la Iglesia del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Te tiembla todo": el testimonio de un jujeño tras el encuentro con el Papa León XIV

El Papa León XIV llegó a Córdoba para celebrar una misa ante una multitud de fieles

Papa León XIV: Córdoba vive una vigilia histórica y espera a casi un millón de fieles para la misa

Más de 450 mil fieles esperan al Papa León XIV en Córdoba tras una vigilia multitudinaria

Antes de ser el Papa León XIV, Robert Prevost celebró misa con Bergoglio y recorrió el norte argentino

Lo que se lee ahora
Papa León XIV
País.

León XIV llega a Córdoba: cómo será su agenda en el tercer día de su visita a la Argentina

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti cantó “Alma misionera” ante una multitud. La canción nació en México en 1993 y llegó a convertirse en un himno de fe. video
Visita Papal.

"Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Gran convocatoria para ver al Papa.
EN VIVO DIA 2.

La misa en Buenos Aires fue la más multitudinaria del pontificado del Papa León XIV

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy video
Jujuy.

Detuvieron al motociclista acusado de chocar y matar a un joven policía en Jujuy

Una pintura de la Virgen de Punta Corral llegó a manos del Papa León XIV. Su autora contó la emoción y el significado de este regalo.
Visita del Papa.

La historia detrás del cuadro de la Virgen de Punta Corral que Jujuy le regaló al Papa León XIV

Elección de la Paisana Nacional de la Tradición organizadapor la Federación Gaucha Jujeña.
Jujuy.

Una jujeña fue elegida Paisana Nacional de la Tradición 2026-2027

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel