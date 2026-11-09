La historia detrás del cuadro de la Virgen de Punta Corral que Jujuy le regaló al Papa León XIV

Una pintura de la Virgen de Punta Corral llegó a manos del Papa León XIV. Su autora contó la emoción y el significado de este regalo.

Una pintura de la Virgen de Punta Corral, realizada por la artista plástica jujeña Marili Vera, llegó a manos del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. El gobernador Carlos Sadir fue el encargado de entregarle la obra el domingo 8 de noviembre, durante el encuentro realizado en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

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Detrás del regalo hay una historia de preparación, expectativas y emoción . La artista contó, a TodoJujuy, que el proyecto comenzó a gestarse junto al gobernador desde que se conoció que el pontífice visitaría el país. El objetivo era llevarle una imagen que representara la identidad y la fe del pueblo jujeño.

“Estos días fueron muy emocionantes para mí. El proyecto lo veníamos trabajando con el señor gobernador desde hace mucho tiempo, desde que nos enteramos que el Papa iba a llegar a la Argentina”, expresó Vera.

La artista recordó que, durante la preparación, existió preocupación por la salud del pontífice, aunque mantuvieron la esperanza de que la visita pudiera concretarse.

“Estos días fueron muy emocionantes para mí" “Estos días fueron muy emocionantes para mí"

Por qué eligieron a la Virgen de Punta Corral para regalarle al Papa León XIV

Jujuy tiene numerosas expresiones religiosas que forman parte de su identidad, pero la elección de la Virgen de Punta Corral tuvo un significado particular. Según explicó Marili Vera, la decisión estuvo relacionada con la profunda devoción de los jujeños y, especialmente, con el esfuerzo que realizan los peregrinos que ascienden cada año hacia el santuario ubicado en los cerros de Tumbaya.

“Si bien tenemos muchas imágenes representativas de nuestra provincia, vírgenes, catedrales, peregrinaciones, elegimos esa por el sacrificio que hace la gente hasta llegar ahí, las promesas, los sueños por cumplir”, explicó.

"Elegimos esa por el sacrificio que hace la gente hasta llegar ahí, las promesas, los sueños por cumplir” "Elegimos esa por el sacrificio que hace la gente hasta llegar ahí, las promesas, los sueños por cumplir”

La Virgen de Punta Corral es una de las advocaciones marianas más representativas de Jujuy. Su peregrinación reúne cada año a miles de personas que recorren los caminos de montaña acompañadas por las tradicionales bandas de sikuris. Para muchos fieles, el ascenso representa una expresión de agradecimiento, una promesa o un pedido vinculado con la salud, la familia y las dificultades cotidianas. Esos sentimientos fueron los que Vera buscó transmitir en su pintura, que finalmente llegó al Papa como un regalo de la provincia.

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Una pintura que representa los deseos de los jujeños

La obra fue realizada con la técnica de acrílico sobre lienzo y tiene unas dimensiones aproximadas de 80 centímetros por un metro.

Durante su elaboración, Marili Vera explicó que no pensó únicamente en representar una imagen religiosa, sino también en transmitir las esperanzas y preocupaciones de quienes mantienen viva esta devoción.

“Yo al pintarla sentí mucha emoción, puse en mis manos los deseos de todo un pueblo jujeño” “Yo al pintarla sentí mucha emoción, puse en mis manos los deseos de todo un pueblo jujeño”

La artista recordó que detrás de cada oración existen historias personales y familiares, muchas veces relacionadas con situaciones difíciles.

Habló de quienes piden por la recuperación de un ser querido, por una oportunidad laboral o por mejores condiciones de vida para sus familias.

“Quizás cada persona está orando en su casa para que algo se cumpla, pidiendo por algo, por la salud de alguien, que lleguen bendiciones a nuestra provincia, que pueda crecer, que pueda haber más trabajo”, expresó.

Esos deseos fueron parte del proceso creativo de la obra, que Vera realizó con la intención de representar a una comunidad entera. La artista destacó que haber sido elegida para preparar este regalo fue una experiencia especial, tanto por el destino de la pintura como por la responsabilidad de representar a Jujuy.

“Puse mucho corazón a esta obra, muchos deseos y espero haber representado bien al pueblo jujeño, porque fue hecha con todo el corazón” “Puse mucho corazón a esta obra, muchos deseos y espero haber representado bien al pueblo jujeño, porque fue hecha con todo el corazón”

Tras concretarse la entrega al Papa León XIV, Vera expresó su agradecimiento y la satisfacción de haber participado de un acontecimiento que considera significativo para su trayectoria personal y artística.

“Mi agradecimiento es infinito y espero haber representado bien a mi provincia y a los jujeños. Estoy muy feliz en estos días” “Mi agradecimiento es infinito y espero haber representado bien a mi provincia y a los jujeños. Estoy muy feliz en estos días”

De esta manera, una imagen profundamente vinculada con los cerros, las peregrinaciones y las tradiciones religiosas de Jujuy pasó a formar parte de los presentes recibidos por León XIV durante su histórica visita a la Argentina.

Para Marili Vera, el valor de la obra no estuvo solamente en la pintura, sino en la posibilidad de llevar hasta el Papa las promesas, las oraciones y los deseos de miles de jujeños.