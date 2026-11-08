Tarifas de luz en Jujuy: cinco departamentos tendrán mayores subsidios durante el verano

Las tarifas de luz en Jujuy tendrán un nuevo esquema de subsidios para los usuarios de cinco departamentos de la provincia. La medida, aprobada por el Gobierno nacional tras las gestiones de los gobernadores del Norte Grande, establece mayores límites de consumo eléctrico subsidiado durante los meses de verano en las zonas cálidas.

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La iniciativa quedó establecida mediante la Resolución 300/2026, aprobada por el Gobierno nacional, que introduce una diferenciación en los niveles de consumo subsidiado según las características climáticas de cada zona.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, los departamentos alcanzados por el nuevo esquema son El Carmen, Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

La disposición comprende a todas las localidades que integran estas jurisdicciones, donde las altas temperaturas durante los meses de verano generan una mayor demanda de electricidad, principalmente por el uso de ventiladores y equipos de refrigeración.

Para los usuarios incluidos en la categoría de zona cálida, el esquema establece un consumo subsidiado de 370 kWh mensuales entre diciembre y febrero, mientras que durante los nueve meses restantes del año el límite será de 300 kWh mensuales.

Cómo funcionarán los subsidios de luz

La nueva normativa establece dos categorías climáticas para determinar los niveles de consumo eléctrico contemplados por el beneficio.

En las zonas muy cálidas, el consumo subsidiado será de 500 kWh mensuales entre noviembre y febrero, mientras que durante el resto del año se reconocerán 300 kWh mensuales.

En el caso de Jujuy, los cinco departamentos incluidos en la medida fueron incorporados a la categoría de zona cálida, por lo que tendrán un límite de consumo subsidiado mayor durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Las gestiones de Carlos Sadir ante Nación

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Alberto Siufi, destacó la participación del gobernador Carlos Sadir en las negociaciones realizadas ante el Gobierno nacional para conseguir un tratamiento diferencial para las provincias del Norte Grande.

Según explicó el funcionario, las gestiones incluyeron reuniones políticas y técnicas con autoridades nacionales, entre ellas representantes de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de que se contemplaran las particularidades climáticas de la región.

“Gracias a esta persistente labor, este esquema de subsidios logró destrabarse y avanzar de manera favorable para la región” “Gracias a esta persistente labor, este esquema de subsidios logró destrabarse y avanzar de manera favorable para la región”

El funcionario también remarcó que “gran parte del territorio jujeño se encuentra formalmente catalogado dentro de la zona cálida”, una clasificación que permite aplicar los nuevos límites de consumo subsidiado.

Finalmente, Siufi confirmó que el beneficio alcanzará a todas las localidades de los cinco departamentos incluidos, en el marco de un esquema que busca adecuar los subsidios eléctricos a las necesidades de consumo de las regiones con temperaturas elevadas.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de octubre de 2026 y entró en vigencia ese mismo día. Los nuevos valores corresponden a bloques de consumo que pueden recibir bonificación, no a una cantidad de electricidad gratuita ni a un descuento fijo sobre la factura.