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5 de octubre de 2026 - 12:59
Jujuy.

La SUSEPU explicó los cambios en el subsidio de luz: qué pasará con las facturas en Jujuy

La SUSEPU explicó cómo la reducción de los subsidios nacionales de luz impacta en Jujuy y qué deben mirar los usuarios en sus facturas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El organismo provincial indicó que durante julio y agosto el límite subsidiado fue de 300 kWh mensuales, mientras que en octubre se redujo a 200 kWh. Para noviembre está prevista una nueva reducción, que llevaría ese límite a 150 kWh mensuales.

En términos concretos, esto significa que el beneficio nacional alcanza el consumo hasta el límite establecido para cada período. La energía utilizada por encima de ese bloque deja de contar con esa bonificación, lo que puede generar diferencias en el monto final que recibe el usuario.

Por ejemplo, si durante octubre un hogar comprendido en el esquema consume 280 kWh, el subsidio nacional se aplica sobre los primeros 200 kWh y los 80 kWh restantes quedan fuera del bloque subsidiado.

La SUSEPU diferenció los subsidios nacionales de la Tarifa Social

Otro punto que el organismo buscó aclarar es que el esquema nacional y la Tarifa Social provincial son beneficios diferentes.

La Tarifa Social de Jujuy continúa vigente para quienes cumplen con los requisitos establecidos. De acuerdo con SUSEPU, contempla una bonificación del 100% del cargo fijo y de entre 15% y 25% sobre el cargo por uso de red, según el consumo.

Por eso, desde el organismo recomendaron prestar atención a la cantidad de kWh consumidos que figura en cada factura, especialmente ante la reducción progresiva del bloque alcanzado por el subsidio nacional.

La evolución informada queda así: 300 kWh en julio y agosto, 200 kWh en octubre y 150 kWh previstos para noviembre. De concretarse este último límite, el bloque subsidiado será 50% menor al que regía durante julio y agosto.

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