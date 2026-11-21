Gimnasia de Jujuy dio un paso clave hacia las semifinales del Reducido

Gimnasia de Jujuy consiguió un triunfo fundamental en su camino hacia la Primera División . El equipo dirigido por Hernán Pellerano derrotó por 1 a 0 a Deportivo Madryn este sábado por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Joaquín Varela, de cabeza, marcó el único gol del encuentro y desató la alegría de los hinchas en el estadio 23 de Agosto.

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En una noche cargada de expectativas, el Lobo hizo valer su localía y consiguió la diferencia que necesitaba para viajar a Puerto Madryn con ventaja en la serie. Generó varias situaciones de gol, pero no logró ampliar la diferencia y deberá definir la serie como visitante.

Durante el primer tiempo, el Lobo fue superior y generó numerosas situaciones de gol, pero le faltó contundencia en los últimos metros para conseguir una ventaja más amplia.

En el complemento, Gimnasia mantuvo el dominio de la pelota, aunque encontró menos espacios que durante los primeros 45 minutos. Los ingresos de Franzoni y Bianchi le dieron mayor presencia ofensiva al equipo jujeño, que buscó ampliar el marcador, pero volvió a fallar en la definición.

A pesar de las oportunidades desperdiciadas, el Lobo consiguió quedarse con una victoria fundamental ante su gente.

El encuentro, que contó con el arbitraje de Bruno Amiconi, tuvo un primer tiempo sin goles y con varias amonestaciones. Para el complemento, Hernán Pellerano comenzó a mover el banco de suplentes. Abel Argañaraz ingresó por Francisco Molina, mientras que Joaquín Varela reemplazó a Nicolás Dematei. Posteriormente, Juan Cruz Franzoni y Octavio Bianchi ingresaron por David Gallardo y Cristian Menéndez, respectivamente.

La diferencia llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Varela conectó un cabezazo que superó al arquero Yair Bonnin y puso el 1 a 0 definitivo.

El gol hizo estallar al estadio 23 de Agosto y le permitió al conjunto jujeño quedarse con una victoria fundamental ante el mismo rival que lo eliminó del Reducido en 2025.

Qué necesita Gimnasia para avanzar a semifinales

La serie se definirá en el próximo encuentro, que se disputará en condición de visitante ante Deportivo Madryn.

Gimnasia deberá ganar también en la revancha para asegurar su clasificación, ya que el conjunto patagónico cuenta con ventaja deportiva y avanzará en caso de igualdad en el resultado global.

El Lobo viajará a Madryn con una ventaja mínima y el desafío de conseguir un resultado que le permita seguir soñando con el ascenso a Primera División. El encuentro será el sábado 28 de noviembre.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy y qué necesita para clasificar

La revancha está prevista para el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Abel Sastre, de Puerto Madryn, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales.

Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber finalizado la fase regular con 60 puntos, dos más que Gimnasia de Jujuy.

Con el resultado obtenido este sábado, los posibles escenarios para el Lobo son:

Si gana, clasificará a semifinales.

Si empata, también conseguirá la clasificación.

Si pierde por cualquier diferencia, quedará eliminado.

Por otra parte, en los restantes encuentros disputados este sábado, Atlanta derrotó por 1 a 0 a Ciudad de Bolívar, mientras que Colón y Deportivo Morón igualaron sin goles.

La ida de los cuartos de final se completará este domingo con el encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Tristán Suárez.

El primer paso está dado. Gimnasia de Jujuy deberá defender en la Patagonia la ventaja conseguida en casa para mantener vivo el sueño de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.