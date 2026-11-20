Qué opinan los jujeños sobre el partido de Gimnasia y Madryn.

La expectativa por el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn crece entre los hinchas de cara a este fin de semana. En la previa de un encuentro que genera ilusión por la posibilidad de ascender a Primera División, Canal 4 salió a las calles de San Salvador de Jujuy para conocer qué opinan los jujeños sobre el presente del Lobo, sus posibilidades y el nuevo enfrentamiento ante el conjunto patagónico.

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Entre los entrevistados predominó el optimismo, aunque algunos reconocieron que el equipo deberá demostrar su capacidad para superar a un rival exigente.

"Para estar en Primera tenemos que estar en condiciones de ganarle a cualquiera" , expresó uno de los vecinos, quien dejó en claro que el objetivo del ascenso implica estar preparado para enfrentar a cualquier equipo.

Otro hincha manifestó su deseo de que Gimnasia pueda cambiar la historia después de tantos años de espera: "Al Lobo lo veo con muchas expectativas, espero que esta malaria que nos viene acompañando de hace mucho tiempo se vaya".

La posibilidad de regresar a Primera División también genera entusiasmo entre quienes siguen de cerca la campaña del conjunto jujeño.

"Sé que el Lobo está cerca de subir, está bueno para todos nosotros", comentó otro de los entrevistados.

Una joven, por su parte, destacó lo que significaría el ascenso para toda la provincia: "Tenemos fe de que va a salir todo bien. Sería una alegría para todos los jujeños que ascienda".

El recuerdo de Madryn y la necesidad de mirar hacia adelante

El enfrentamiento ante Deportivo Madryn también despertó opiniones sobre lo sucedido el año pasado. Sin embargo, varios entrevistados coincidieron en que el equipo debe concentrarse en el presente y dejar atrás aquella experiencia.

"Hay que olvidar, porque si no olvidás te quitás solo la expectativa, hay que darle fe día a día, tenemos que llegar como sea", expresó un hombre al ser consultado sobre el antecedente.

Otro joven hincha se mostró convencido de que Gimnasia conseguirá un buen resultado: "El Lobo de 10 como siempre, vamos a ganar".

Sobre el rival y lo ocurrido anteriormente, fue contundente: "Hay que meterle para adelante, eso fue un robo, la historia es historia".

Las declaraciones reflejan que, aunque el recuerdo de aquel encuentro todavía está presente entre algunos simpatizantes, la ilusión por conseguir el ascenso sigue siendo más fuerte.

“El estadio tiene que estar lleno”: el pedido de apoyo de Horacio Castillo

Horacio Castillo, integrante del cuerpo médico, también compartió su mirada sobre el presente de Gimnasia y la importancia del acompañamiento de los hinchas en este compromiso.

"Al Lobo lo vemos bien. Lo del año pasado ya pasó, es otro partido, otro campeonato, las mismas ganas de siempre", manifestó.

Además, destacó el papel que puede tener el público durante el encuentro: "El estadio tiene que estar lleno, acompaña e incentiva al jugador".

Sus palabras se sumaron a los mensajes de confianza de los jujeños, que esperan que el equipo pueda hacerse fuerte y conseguir un resultado favorable.

Entre los últimos entrevistados también hubo lugar para un pronóstico ajustado, pero optimista. "Con la mínima, pero ganamos. El Lobo venía bien, bajó un poco, pero esperemos que ande bien", sostuvo otro joven.