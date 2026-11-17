Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn: qué pasó en el partido suspendido de 2025 y cuál fue la resolución

Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn volverán a cruzarse este sábado 21 de noviembre por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro, que se disputará desde las 21:30 en el estadio 23 de Agosto, revive uno de los antecedentes más polémicos entre ambos equipos: el partido suspendido en octubre de 2025, cuando el Lobo ganaba 1 a 0 y el árbitro Lucas Comesaña decidió no continuar el encuentro tras denunciar amenazas.

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Aquella situación terminó con una resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que le dio el partido por perdido a Gimnasia y estableció una victoria reglamentaria de 3 a 0 para Deportivo Madryn.

El domingo 19 de octubre de 2025, Gimnasia recibió a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto por la ida de los cuartos de final del Reducido, en busca del segundo ascenso a Primera División.

El equipo jujeño se había puesto en ventaja con un gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo y se fue al descanso ganando 1 a 0.

Sin embargo, el segundo tiempo nunca comenzó. Los jugadores esperaban para regresar al campo de juego, pero la terna arbitral no salió del vestuario. Minutos después se conoció que Lucas Comesaña había decidido suspender el encuentro por presuntas amenazas recibidas durante el entretiempo.

De acuerdo con el informe presentado por el árbitro, integrantes del cuerpo arbitral habrían recibido insultos, intimidaciones y amenazas de personas vinculadas al club local.

Uno de los episodios señalados involucró al entonces secretario de Gimnasia, Leandro Meyer, quien, según la denuncia arbitral, ingresó al sector de vestuarios y amenazó a los jueces con dejarlos detenidos en Jujuy.

Por su parte, el presidente de Gimnasia, Walter Morales, cuestionó la decisión de suspender el encuentro y aseguró que desde la institución se habían ofrecido las garantías de seguridad necesarias para continuar jugando.

Qué resolvió la AFA sobre el partido suspendido

El 27 de octubre de 2025, ocho días después del encuentro, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer su resolución.

Luego de analizar el informe arbitral y los descargos de las instituciones, el organismo determinó que Gimnasia de Jujuy debía perder el partido por 3 a 0, a pesar de que se encontraba ganando 1 a 0 cuando se produjo la suspensión.

Además, la resolución estableció una multa de 2.500 valores de entrada para el club jujeño y otorgó un plazo de cinco días para que Walter Morales y Leandro Meyer presentaran sus descargos por los hechos mencionados en el informe.

Gimnasia había solicitado que se jugaran los 45 minutos restantes a puertas cerradas y se había ofrecido a afrontar los gastos de traslado y estadía de Deportivo Madryn, pero el Tribunal rechazó ese pedido.

La decisión modificó completamente el panorama deportivo: el Lobo pasó de estar ganando el encuentro a tener que remontar tres goles en la revancha, con la obligación de imponerse por una diferencia de cuatro tantos debido a la ventaja deportiva del conjunto chubutense.

Cómo terminó la serie y qué pasó con Gimnasia de Jujuy

La revancha se disputó el domingo 2 de noviembre de 2025 en el estadio Abel Sastre, en Puerto Madryn. El conjunto local se impuso por 1 a 0 con un gol de Luis Silba y consiguió la clasificación a las semifinales del Reducido.

Con el resultado de 3 a 0 establecido por la AFA en el encuentro de ida y la victoria en la vuelta, Deportivo Madryn avanzó con un marcador global de 4 a 0. De esta manera, Gimnasia de Jujuy quedó eliminado de la competencia y terminó su participación en la temporada 2025.

Un nuevo cruce entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn en 2026

Un año después, ambos equipos volverán a encontrarse en la misma instancia del Reducido de la Primera Nacional.

El primer partido se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 21:30, en el estadio 23 de Agosto, mientras que la revancha está prevista para el 28 de noviembre en Chubut.

En esta oportunidad, Deportivo Madryn también tendrá ventaja deportiva por haber sumado 60 puntos durante la fase regular, contra los 58 de Gimnasia de Jujuy.

El Lobo, dirigido por Hernán Pellerano, buscará aprovechar su localía y conseguir un resultado favorable para afrontar la revancha con posibilidades de clasificación, en una serie que tendrá como antecedente inmediato aquella polémica definición de 2025.