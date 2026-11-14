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14 de noviembre de 2026 - 22:15
Deportes.

Gimnasia de Jujuy venció a Almirante Brown y avanzó en el reducido

Gimnasia de Jujuy ganó con goles de Cachi y Argañaraz y consiguió la clasificación a la segunda fase del reducido de la Primera Nacional.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy dio un nuevo paso en su camino hacia el ascenso a Primera División. Este sábado, el equipo jujeño derrotó a Almirante Brown y aseguró su lugar en la segunda fase del reducido de la Primera Nacional.

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Los goles de Cachi y Argañaraz marcaron la diferencia para el conjunto albiceleste, que consiguió una victoria clave en una instancia decisiva del campeonato.

El Lobo sigue en carrera por el ascenso

Con este resultado, Gimnasia superó la primera instancia del reducido y mantiene viva la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El equipo jujeño afrontará ahora la segunda fase del certamen, donde buscará seguir avanzando en la pelea por uno de los lugares de ascenso.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Los otros partidos

Final por el ascenso: Godoy Cruz vs Tristán Suárez

  • Atlanta 1 - Estudiantes 1 (Atlanta clasificó por ventaja deportiva)
  • Temperley 1 - Ciudad Bolivar 2
  • Colón 1 - Midland 0
  • Deportivo Madryn 3 - Deportivo Maipú 1 (Suspendido - una bomba cayó cerca del arquero visitante)
  • Deportivo Morón - Colegiales (15 de noviembre a las 15)
  • Ferrocarril Oeste - Gimnasia y Tiro (15 de noviembre a las 20)

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