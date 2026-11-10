Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro que dirigirá su debut en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Yamil Possi fue designado para impartir justicia en el encuentro frente a Almirante Brown, correspondiente a los octavos de final del torneo que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.
El partido se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 20, en el estadio 23 de Agosto. El equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular para conseguir la clasificación a los cuartos de final.
La terna arbitral de Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown
La organización del torneo confirmó las autoridades encargadas de controlar el partido entre el Lobo y el conjunto bonaerense.
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Árbitro principal: Yamil Possi.
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Asistente 1: Maximiliano Castelli.
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Asistente 2: Federico Pomi.
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Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.
La designación forma parte de la programación oficial de la primera fase del Reducido, que comenzará el próximo fin de semana con siete enfrentamientos.
Qué pasa si Gimnasia de Jujuy empata con Almirante Brown
Gimnasia de Jujuy terminó en el cuarto puesto de la Zona B durante la fase regular de la Primera Nacional. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía y contar con ventaja deportiva en esta instancia.
El encuentro se jugará a partido único, por lo que no habrá revancha. En caso de finalizar igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el equipo jujeño avanzará directamente a los cuartos de final, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni una definición por penales.
Arranca el Reducido para Gimnasia de Jujuy.
De esta manera, Gimnasia podrá clasificar con una victoria o un empate, mientras que Almirante Brown estará obligado a ganar para continuar en la competencia.
Todos los árbitros designados para el Reducido de la Primera Nacional
Además del partido que se disputará en Jujuy, se confirmaron las autoridades para los restantes encuentros de la primera fase.
Atlanta vs. Estudiantes (BA)
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Árbitro: Maximiliano Macheroni
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Asistente 1: Iván Núñez
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Asistente 2: Damián Espinoza
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Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
Temperley vs. Ciudad de Bolívar
Colón vs. FC Midland
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Árbitro: Juan Pablo Loustau
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Asistente 1: Iván Aliende
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Asistente 2: Juan Ricciardi
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Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú
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Árbitro: Bryan Ferreyra
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Asistente 1: Matías Bianchi
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Asistente 2: Joaquín Badano
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Cuarto árbitro: Juan Nebbietti
Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown
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Árbitro: Yamil Possi
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Asistente 1: Maximiliano Castelli
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Asistente 2: Federico Pomi
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Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Deportivo Morón vs. Colegiales
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Árbitro: Juan Cruz Robledo
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Asistente 1: Adrián Delbarba
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Asistente 2: Uriel García Leri
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Cuarto árbitro: Julián Jerez
Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Tiro
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Árbitro: Maximiliano Manduca
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Asistente 1: Diego Martín
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Asistente 2: Federico Cano
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Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
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