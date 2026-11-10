Yamil Possi será el árbitro de Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown por el Reducido

Gimnasia de Jujuy ya conoce al árbitro que dirigirá su debut en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Yamil Possi fue designado para impartir justicia en el encuentro frente a Almirante Brown , correspondiente a los octavos de final del torneo que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

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El partido se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 20, en el estadio 23 de Agosto. El equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

La organización del torneo confirmó las autoridades encargadas de controlar el partido entre el Lobo y el conjunto bonaerense.

La designación forma parte de la programación oficial de la primera fase del Reducido, que comenzará el próximo fin de semana con siete enfrentamientos.

Qué pasa si Gimnasia de Jujuy empata con Almirante Brown

Gimnasia de Jujuy terminó en el cuarto puesto de la Zona B durante la fase regular de la Primera Nacional. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía y contar con ventaja deportiva en esta instancia.

El encuentro se jugará a partido único, por lo que no habrá revancha. En caso de finalizar igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el equipo jujeño avanzará directamente a los cuartos de final, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni una definición por penales.

Arranca el Reducido para Gimnasia de Jujuy.

De esta manera, Gimnasia podrá clasificar con una victoria o un empate, mientras que Almirante Brown estará obligado a ganar para continuar en la competencia.

Todos los árbitros designados para el Reducido de la Primera Nacional

Además del partido que se disputará en Jujuy, se confirmaron las autoridades para los restantes encuentros de la primera fase.

Atlanta vs. Estudiantes (BA)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Colón vs. FC Midland

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Deportivo Morón vs. Colegiales

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Julián Jerez

Ferro Carril Oeste vs. Gimnasia y Tiro