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6 de noviembre de 2026 - 10:40
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará el sábado 14 ante Almirante Brown por el Reducido

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Almirante Brown el sábado 14 a las 20. Con un empate, el equipo jujeño avanzará a cuartos de final.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La programación oficial establece que el encuentro se disputará en Jujuy, donde el equipo dirigido por Hernán Pellerano buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva que consiguió durante la fase regular. La única cuestión que permanece en evaluación es la posibilidad de habilitar el ingreso de aproximadamente 2.000 hinchas visitantes. Por el momento, no existe una confirmación definitiva sobre la presencia de simpatizantes de Almirante Brown en el estadio.

Gimnasia de Jujuy tiene ventaja deportiva: qué pasa si empata

El encuentro se disputará a partido único, por lo que el resultado definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del Reducido. Gimnasia terminó cuarto en la Zona B de la Primera Nacional, una ubicación que le permitió asegurarse la localía y contar con ventaja deportiva en esta instancia. Esto significa que el conjunto jujeño podrá avanzar con una victoria o un empate. Si el partido finaliza igualado después de los 90 minutos reglamentarios, Gimnasia clasificará directamente, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni una definición por penales.

Almirante Brown, en cambio, estará obligado a ganar para continuar en la competencia.

Esta condición representa una ventaja importante para el Lobo, que buscará hacerse fuerte en el estadio 23 de Agosto y dar el primer paso en la pelea por el segundo ascenso.

Podrían ingresar 2.000 hinchas de Almirante Brown

Uno de los aspectos que todavía se analiza es la presencia de público visitante en el encuentro. Existe la posibilidad de habilitar el ingreso de alrededor de 2.000 simpatizantes de Almirante Brown, aunque la medida continúa en evaluación y deberá contar con las autorizaciones correspondientes.

La eventual presencia de visitantes implicaría definir la distribución de tribunas y organizar un operativo especial de seguridad para el ingreso y egreso de ambas parcialidades. Por el momento, lo confirmado es que Gimnasia recibirá a Almirante Brown el sábado 14 de noviembre a las 20, en el estadio 23 de Agosto.

El árbitro del encuentro todavía no fue designado oficialmente.

Todos los cruces del Reducido de la Primera Nacional

La programación de los octavos de final, correspondiente a la primera fase del Reducido por el segundo ascenso, quedó establecida de la siguiente manera:

Sábado 14 de noviembre

  • Deportivo Morón vs. Colegiales — 15:00.

  • Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú — 16:00.

  • Colón vs. Midland — 18:00.

  • Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown — 20:00.

Domingo 15 de noviembre

  • Temperley vs. Ciudad Bolívar — 15:00.

  • Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires — 15:00.

  • Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 20:00.

Final por el primer ascenso

También está programada la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que se disputará el domingo 15 de noviembre a las 17, en cancha de Belgrano de Córdoba.

El equipo que pierda esa final se incorporará posteriormente al Reducido por el segundo ascenso.

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