Gimnasia de Jujuy está inhibido por FIFA y le impide inscribir refuerzos

Gimnasia de Jujuy, entre los 11 clubes inhibidos por FIFA

Gimnasia de Jujuy, entre los 11 clubes inhibidos por FIFA

Gimnasia de Jujuy aparece entre los clubes argentinos que mantienen inhibiciones de la FIFA , una situación que podría complicar la planificación deportiva para la próxima temporada.

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La información se conoció este jueves 5 de noviembre, a partir de los registros de sanciones del organismo internacional. La medida alcanza tanto a instituciones de Primera División como del ascenso y les impide inscribir refuerzos mientras continúen vigentes las inhibiciones.

Para el Lobo jujeño, el principal desafío será regularizar su situación antes de la apertura del próximo mercado de pases , previsto entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

La sanción implica que Gimnasia de Jujuy no podrá registrar nuevos jugadores hasta que resuelva las obligaciones que originaron la medida. Esto no significa que el club esté impedido de disputar partidos ni que los futbolistas que actualmente integran el plantel deban dejar de jugar.

Gimnasia de Jujuy, entre los 11 clubes inhibidos por FIFA

La restricción afecta específicamente a las incorporaciones. Aunque la institución pueda negociar con un futbolista y alcanzar un acuerdo contractual, no podrá inscribirlo para disputar competencias oficiales mientras continúe la inhibición.

Estas sanciones suelen aplicarse cuando los clubes mantienen deudas relacionadas con transferencias, derechos de formación, salarios atrasados o incumplimientos de contratos. Para levantar la sanción, la dirigencia deberá cumplir con las obligaciones pendientes o alcanzar un acuerdo de pago que permita a la FIFA disponer el levantamiento de la medida.

No es la primera vez que el Lobo atraviesa una situación de este tipo. En oportunidades anteriores, el club logró resolver inhibiciones mediante acuerdos y compromisos económicos, evitando mayores complicaciones al momento de incorporar refuerzos.

Cuáles son los 11 clubes argentinos inhibidos por FIFA

Según el relevamiento difundido el 4 de noviembre, los clubes argentinos que figuran con inhibiciones son: