Hernán Pellerano confirmó que recibió amenazas y aseguró que Gimnasia de Jujuy busca el ascenso

Hernán Pellerano - DT de Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Imagen de archivo

El director técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Hernán Pellerano , habló sobre el presente del equipo antes del partido frente a Almirante Brown por el Reducido de la Primera Nacional. En una entrevista con Canal 4, el entrenador realizó una autocrítica por el rendimiento de la segunda rueda, se refirió a las amenazas que recibió en redes sociales y dejó en claro que el principal objetivo del club sigue siendo conseguir el ascenso.

Deportes. Hernán Pellerano y la vuelta a la victoria de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tiene una identidad"

Deportes. Hernán Pellerano, tras la derrota de Gimnasia de Jujuy: "Tenemos que reponernos rápido"

El entrenador reconoció que el equipo no logró mantener el nivel futbolístico que había demostrado durante la primera parte del campeonato, aunque destacó las condiciones del plantel para afrontar la etapa decisiva.

"Todos somos responsables de lo bueno y de lo malo. Los jugadores lo hicieron muy bien en la primera vuelta, nos ilusionamos muchísimo y es verdad que en la segunda vuelta bajamos", expresó.

Sin embargo, pidió recuperar la confianza en el funcionamiento que llevó al Lobo a ser protagonista durante buena parte del torneo.

Al ser consultado sobre las aspiraciones del equipo en el Reducido, Pellerano fue categórico: "Siempre está en el ascenso, siempre".

En ese sentido, remarcó que la institución se preparó durante todo el año para alcanzar ese objetivo y que el plantel tiene herramientas para competir.

La autocrítica por los errores defensivos de Gimnasia

Uno de los aspectos que más preocupan al entrenador es la fragilidad defensiva que mostró el equipo en diferentes momentos de la temporada.

Pellerano reconoció que las desatenciones y las jugadas de pelota parada fueron problemas recurrentes que no consiguieron solucionar completamente.

"Lamentablemente, pudimos corregir lo que se hizo bien para mejorarlo, pero no pudimos corregir lo que se venía haciendo mal", admitió.

También explicó que el cuerpo técnico continúa trabajando sobre esos errores mediante entrenamientos y análisis de video.

De cara al enfrentamiento con Almirante Brown, señaló que será fundamental prestar especial atención a las pelotas detenidas, una de las principales fortalezas del rival.

Pese a estas dificultades, aseguró que no modificará la identidad futbolística del equipo. "De la única manera que sabemos defendernos nosotros es con pelota", sostuvo.

Pellerano confirmó que recibió amenazas por redes sociales

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista se produjo cuando el entrenador habló sobre las críticas de los hinchas y las situaciones que atravesó después de los últimos resultados.

Pellerano aseguró que comprende el enojo de los simpatizantes y la frustración por no haber conseguido disputar la primera final por el ascenso. Sin embargo, marcó un límite frente a las agresiones.

Al ser consultado directamente sobre si había recibido amenazas, el técnico confirmó que sí y explicó que ocurrieron a través de las redes sociales.

"Hoy las redes sociales te hacen estar muy cerca de cualquier persona", expresó.

El entrenador señaló que, por su extensa trayectoria en el fútbol profesional, está acostumbrado a recibir críticas e insultos, pero reconoció que estas situaciones también afectan a su entorno familiar.

"Yo estoy acostumbrado, tuve 22 años de profesión y me putearon más de la cuenta. Entonces, uno está acostumbrado, pero la familia no está acostumbrada", manifestó.

A pesar de lo ocurrido, destacó el respaldo que recibió durante su etapa como jugador y en su primera experiencia como entrenador.

El entrenador reconoció que hoy incorporaría refuerzos

Otro de los temas abordados fue la conformación del plantel y la posibilidad de haber sumado incorporaciones durante el último mercado de pases.

Pellerano explicó que, en aquel momento, consideraba que el equipo tenía suficientes alternativas y que algunos futbolistas que eran suplentes terminaron consolidándose como titulares.

No obstante, reconoció que la situación cambió con el desgaste acumulado durante la temporada.

"Hoy haríamos un esfuerzo porque estamos necesitando el recambio, el cansancio, el desgaste de la jornada, los viajes que tenemos y todo eso", señaló.

En ese contexto, aseguró que, si actualmente tuviera la posibilidad de incorporar futbolistas, buscaría sumar dos o tres jugadores.

El mensaje de Pellerano a los hinchas antes del Reducido

En la parte final de la entrevista, el director técnico hizo un pedido especial a los simpatizantes de Gimnasia de Jujuy para afrontar los próximos compromisos.

El entrenador recordó que el club arrastra una larga historia de frustraciones deportivas y que la posibilidad de regresar a la máxima categoría genera una gran expectativa en toda la provincia.

Por eso, pidió dejar de lado las diferencias y acompañar al plantel en esta etapa decisiva.

"Tratar por un mes, un mes y medio, ojalá sea ese el período, de dejar esas frustraciones de lado, tratar de apoyar al equipo", expresó.

Finalmente, Pellerano insistió en que el objetivo es compartido por jugadores, cuerpo técnico e hinchas: conseguir que Gimnasia de Jujuy vuelva a disputar un campeonato en la máxima categoría del fútbol argentino.