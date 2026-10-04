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4 de octubre de 2026 - 11:08
Deportes.

Qué dijo Hernán Pellerano después de la derrota de Gimnasia de Jujuy

El entrenador del Lobo analizó la caída 2-1 ante Temperley y lamentó no haber aprovechado el buen primer tiempo. “Estaba el partido dado”, señaló.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Pellerano
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En diálogo con DFB Sports, el entrenador reconoció que el encuentro representaba una oportunidad importante para acercarse al primer puesto.

“Era una linda posibilidad para acercarse al primero. Encima se dio la tarde perfecta, cuando arrancamos encontrábamos pases por todos lados, tuvimos la profundidad que en muchos partidos nos faltaba y encima convertimos”, expresó. Pellerano consideró que Gimnasia había logrado construir un escenario favorable durante la primera parte, pero Temperley consiguió revertir el marcador en pocos minutos.

Estaba el partido dado, hermoso para que tengamos una buena tarde, y de golpe, en 5 minutos te dan vuelta un partido que llegás al vestuario y no sabés qué explicar, sostuvo. Estaba el partido dado, hermoso para que tengamos una buena tarde, y de golpe, en 5 minutos te dan vuelta un partido que llegás al vestuario y no sabés qué explicar, sostuvo.

“Fue un gran primer tiempo”

Más allá del resultado adverso, el DT destacó lo realizado por el equipo durante los primeros 45 minutos. “Fue un gran primer tiempo, porque no podés ser resultadista”, aseguró.

El panorama cambió durante el complemento. Pellerano reconoció que Gimnasia perdió fluidez y explicó que la lesión de Francisco Molina obligó a modificar el planteo. “En el segundo tiempo sí nos costó, encima Molina se lesionó, ya estaba llegando con lo justo al partido, pero era una pieza importante, lo arriesgamos y lamentablemente le costó”, explicó el entrenador.

A partir de esa situación, Pellerano debió cambiar el sistema y el equipo no consiguió sostener el funcionamiento mostrado anteriormente.

“Hubo que cambiar el sistema y no creo que hayamos tenido tanta fluidez el segundo tiempo, fue más borroso, pero así y todo, tuvimos la del empate. Pero también ellos tuvieron para ampliar la diferencia”, analizó. Finalmente, Pellerano volvió a poner el foco en lo sucedido durante la primera mitad y en la oportunidad que Gimnasia no consiguió aprovechar.

Me quedó con la sensación de que en el primer tiempo no pudimos terminarlo de la mejor manera, cerró. Me quedó con la sensación de que en el primer tiempo no pudimos terminarlo de la mejor manera, cerró.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy y qué partidos le quedan

El tramo final tendrá varios cruces directos y puede definir completamente las posiciones de arriba. Gimnasia deberá enfrentar a tres equipos que actualmente están entre los primeros cinco de su zona.

El calendario que le queda es:

  • Fecha 33: Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 10 de octubre.

  • Fecha 34: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy — 17 de octubre.

  • Fecha 35: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta — 24 de octubre.

  • Fecha 36: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — 31 de octubre.

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