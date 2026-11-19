Boca llegó a Barranquilla con el objetivo de ponerle fin a una racha de 18 años sin conquistar títulos internacionales . El equipo argentino se enfrentará el próximo sábado a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana . La delegación arribó a territorio colombiano el miércoles por la noche y se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado.

Allí, el plantel permanecerá concentrado hasta el encuentro decisivo en el Estadio Metropolitano . A su llegada a la ciudad colombiana que albergará el encuentro, Rodolfo Arruabarrena se refirió por primera vez al partido decisivo y dejó una reflexión sobre la importancia de este tipo de compromisos: “ Las finales hay que saber jugarlas ”, sostuvo.

El director técnico también señaló que las condiciones climáticas podrían influir en el desarrollo del juego. “ Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar” , expresó.

La palabra de Rodolfo Arruabarrena en la llegada de #Boca a Barranquilla:"Es una final y las finales hay que saberlas jugar". https://t.co/oC1gn4oPNE

Al referirse al conjunto brasileño, el entrenador destacó los méritos de ambos equipos para alcanzar esta instancia y manifestó su expectativa de imponerse en el duelo: “ Mineiro llegó a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo , que es donde se definen las cosas”.

La decisión de Arruabarrena para enfrentar a Atlético Mineiro

El entrenador incluyó a 33 jugadores en la convocatoria, entre ellos al arquero Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que sufrió en abril y no podrá participar de la final. La delegación de Boca viajó a Colombia con la ilusión de conseguir otra consagración, luego de los títulos obtenidos en la Liga y de haber alcanzado la definición de la Copa Argentina.

El plantel arribó a las 21.52, según el horario argentino, y tiene previsto llevar adelante su primera práctica en territorio colombiano este jueves por la tarde, como parte de la preparación para el partido decisivo por el campeonato.

VA POR LA GLORIA: el plantel de Boca llegó al hotel en Barranquilla y lo recibe su gente. #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WH4bPvLOq7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 19, 2026

Cambios en la logística por el calor de Barranquilla

Las elevadas temperaturas que se registran en Barranquilla llevaron al cuerpo técnico de Boca a introducir cambios en la planificación de los trabajos. Las prácticas del jueves y el viernes se desarrollarán a las 19.30, el mismo horario en el que se jugará la final en Argentina, con la intención de que el plantel se acostumbre a las condiciones climáticas. Para el sábado se espera que el termómetro alcance los 32 grados.

En un principio, la preparación iba a llevarse adelante en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente se resolvió trasladarla al Estadio Romelio Martínez. Se trata de un escenario deportivo municipal que abrió sus puertas en 1934 y que ya fue utilizado por Leandro Paredes durante una concentración con la Selección argentina en 2024.

Los jugadores evaluados antes del viaje y la probable formación

La situación de Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia recibió una atención particular por parte del cuerpo técnico, ya que ambos futbolistas fueron preservados y no participaron de la semifinal de la Copa Argentina con el objetivo de que pudieran llegar en plenitud física al encuentro decisivo. En el caso de Blanco, fue Malcom Braida quien ocupó su lugar. Además, el lateral no trabajó junto al resto del plantel el martes, aunque su participación en el compromiso que se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez no corre peligro.

Por otro lado, Battaglia volvió a realizar actividades con sus compañeros después de permanecer diez meses alejado de las canchas debido a una intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles derecho. Su evolución es favorable y, de no mediar inconvenientes, estaría disponible para jugar el sábado.

En tanto, Milton Delgado sufrió un esguince leve de grado 1 en una de sus rodillas y será sometido a nuevas evaluaciones una vez que esté en Colombia. Pese a la lesión, existe confianza en que podrá recuperarse a tiempo y formar parte del equipo titular en el partido decisivo.

Rodolfo Arruabarrena - DT de Boca Juniors

La agenda del viernes incluirá una visita al campo de juego para que los futbolistas puedan familiarizarse con el escenario de la final. Posteriormente, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la que está previsto que participen el director técnico y Leandro Paredes.

Probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco o Leonel Flores.