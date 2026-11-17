Boca Juniors recibió una buena noticia a pocos días de disputar la final de la Copa Sudamericana 2026. Milton Delgado , quien había encendido las alarmas tras sufrir una molestia en la rodilla durante el entrenamiento de hoy, se sometió a estudios médicos que arrojaron resultados favorables y podrá estar desde el arranque frente a Atlético Mineiro.

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El futbolista de 21 años había tenido que abandonar la práctica por el dolor, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, los chequeos confirmaron que se trata de un esguince leve de grado 1 que no le impedirá disputar el encuentro decisivo.

El episodio ocurrió durante los trabajos que realizó el plantel xeneize este martes por la mañana. En medio de los ejercicios, Delgado recibió un pelotazo en la punta de uno de sus pies, lo que provocó un movimiento que repercutió directamente en su rodilla.

Aunque inicialmente continuó entrenándose junto a sus compañeros, la molestia fue aumentando con el correr de los minutos. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió que abandonara la práctica para someterse a los estudios correspondientes.

Los resultados confirmaron un esguince de grado 1 y descartaron una lesión de mayor gravedad. De esta manera, el mediocampista quedó en condiciones de jugar la final, aunque su evolución física continuará bajo seguimiento durante los próximos días.

AHORA | MILTON DELGADO tiene un LEVE ESGUINCE.



Muy similar a lo que le sucedió a ASCACÍBAR.



LLEGARÁ A LA FINAL DEL SÁBADO.



@juliopavoni pic.twitter.com/HD3kNwNoLe — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2026

Milton Delgado podrá ser titular ante Atlético Mineiro

La noticia representa un alivio para Rodolfo Arruabarrena, ya que Delgado es una de las piezas fundamentales del mediocampo de Boca.

El juvenil se destaca por su capacidad de recuperación, despliegue físico y participación en la distribución del juego, características que le permiten acompañar a Leandro Paredes tanto en tareas defensivas como en la construcción de los ataques.

Según informó TyC Sports, el diagnóstico médico no le impedirá jugar desde el inicio contra Atlético Mineiro. De todas formas, el cuerpo técnico seguirá de cerca sus sensaciones físicas antes del compromiso.

Delgado se convirtió en una pieza importante del mediocampo xeneize por su capacidad de recuperación, despliegue físico y participación en el juego junto al capitán. Su rendimiento incluso le valió el apodo de "El Pulmoncito", utilizado por Leandro Paredes para destacar su aporte al equipo.

Por eso, una eventual ausencia representaría una baja sensible para Boca en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Cuándo juega Boca contra Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 (hora argentina), por la final de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título continental