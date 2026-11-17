Asaltaron un comercio en Jujuy y un taxista impidió la fuga de los delincuentes

Un violento asalto a mano armada en una despensa del barrio San Pedrito , en San Salvador de Jujuy , terminó con un bebé de un año y medio en el suelo, su madre enfrentándose a los delincuentes y un hombre detenido gracias a la intervención de un taxista y varios vecinos . El segundo sospechoso logró escapar y continúa siendo buscado por la Policía.

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El hecho ocurrió el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 13.40, en un comercio ubicado en la intersección de avenida Vespucio y calle Bárcena. Según la información policial, dos hombres ingresaron al local y uno de ellos exhibió un arma de fuego para exigirle el dinero a la empleada, una joven de 27 años que se encontraba junto a su pequeño hijo. En medio del asalto se produjo un forcejeo entre la mujer y los delincuentes, quienes provocaron que el bebé, de apenas un año y seis meses, cayera al suelo.

Los sospechosos aprovecharon la situación para apoderarse de dinero y mercadería antes de escapar del comercio. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre posibles lesiones del pequeño.

Después del robo, los dos hombres huyeron a pie mientras la joven los perseguía y pedía ayuda a quienes se encontraban en la zona. Los sospechosos abordaron un Fiat Cronos que prestaba servicio de taxi, pero el conductor advirtió lo que estaba sucediendo, apagó el motor y se negó a continuar el viaje.

La reacción del trabajador fue fundamental para impedir que ambos escaparan en el vehículo. En ese momento, uno de los acusados intentó darse a la fuga corriendo, pero fue interceptado y reducido por vecinos. Su cómplice, en cambio, consiguió alejarse del lugar.

Posteriormente, el taxista explicó a los efectivos policiales que ya trasladaba a los dos hombres y que el destino previsto era avenida Azopardo. Durante el recorrido, los pasajeros le habían pedido detener la marcha para descender e ingresar al comercio. Cuando regresaron al automóvil, el conductor advirtió que se había producido un robo y decidió no avanzar.

Un detenido de 33 años y un cómplice prófugo

Tras un llamado al 911, una comisión policial llegó al lugar y encontró a un grupo de vecinos que mantenía reducido a uno de los sospechosos. El hombre, de 33 años, fue trasladado a la Seccional 32°, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Los efectivos también entrevistaron a la empleada del comercio, quien relató cómo se produjo el asalto y el forcejeo durante el cual cayó su pequeño hijo.

Mientras tanto, otra comisión policial realizó recorridos por las inmediaciones para intentar localizar al segundo involucrado, aunque la búsqueda no arrojó resultados positivos.

La joven formalizó la denuncia y las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 32°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

La investigación continúa para identificar y localizar al sospechoso que permanece prófugo.