Violento robo en Palpalá: golpearon a un hombre y lo amenazaron con un cuchillo para quitarle $800.000

Un hombre fue víctima de un violento asalto en el barrio Canal de Beagle, en Palpalá . Dos delincuentes lo golpearon y lo amenazaron con un arma blanca para robarle 800 mil pesos. Tras el ataque, los sospechosos escaparon y la víctima realizó la denuncia policial.

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Un violento episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Palpalá, donde un hombre fue interceptado por dos sujetos mientras caminaba por la vía pública. Los atacantes lo habrían agredido físicamente y amenazado con un arma blanca para sustraerle una importante suma de dinero.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre calle Estanislao López, en el barrio Canal de Beagle, cuando la víctima se dirigía hacia la zona de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 “General Savio” para realizar una serie de trámites.

Mientras caminaba por el sector, uno de los sospechosos se acercó de manera repentina y le propinó un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia de la agresión, el hombre perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando en una situación de vulnerabilidad frente a sus atacantes.

En ese momento apareció un segundo individuo, quien presuntamente colocó un arma blanca sobre el cuello de la víctima y comenzó a amenazarla para exigirle sus pertenencias.

Bajo estas circunstancias, los delincuentes lograron apoderarse de 800 mil pesos que llevaba el hombre.

Los delincuentes escaparon hacia el hospital

Luego de concretar el robo, ambos sospechosos se dieron a la fuga en dirección al Hospital Gallardo, ubicado en la ciudad siderúrgica.

Por su parte, la víctima consiguió reincorporarse tras la agresión y se trasladó hasta la Seccional N.º 23 de Palpalá, donde radicó la correspondiente denuncia.

En la dependencia policial, el damnificado relató lo sucedido y brindó características físicas de los presuntos responsables, con el objetivo de contribuir a su identificación.

Investigación policial para identificar a los sospechosos

Tras recibir la denuncia, el personal de la Seccional N.º 23 inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del asalto y establecer la identidad de los involucrados.

La investigación quedó a cargo de la dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hasta el momento, la información policial proporcionada no confirma detenciones relacionadas con el hecho. Las actuaciones continúan para determinar la responsabilidad de los presuntos autores del violento robo.